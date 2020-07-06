"Это была неожиданность": депутаты не собирались увольнять Смолия

Критикуя Национальный банк, финкомитет Рады не собирался увольнять главу НБУ Якова Смолия, его отставка стала неожиданной.

Об этом сообщил председатель комитета Данил Гетманцев в интервью liga.net.

"Для всех это (отставка Смолия - ред.) было полной неожиданностью. В НБУ при нем были и ошибки, и хорошее.

Ошибки мы всегда откровенно обсуждали и всегда находили понимание. И тут вдруг такое заявление. Я считаю, что оно неадекватно обстоятельствам. Тем более в такой сложный период", - заявил Гетманцев.

По его словам комитет, готовя проект постановления с критической оценке НБУ, хотел дать политическую оценку без юридических последствий.

"Было два варианта постановления, второй - гораздо жестче. Там предлагалось признать Смолия утратившим деловую репутацию. Мы проголосовали против ...Это (проект постановления - ред.) Чисто политическая оценка, юридических последствий нет. Мы не собирались увольнять Смолия", - признается Гетманцев добавив, что текст постановления готовил депутат Дубинский.

Свою мотивацию относительно критики НБУ Гетманцев объяснил так:

"Мы обязаны поднимать проблемные вопросы и обсуждать их. Прошлой осенью мы начали свою деятельность с принятия закона о СПЛИТ, что усилило НБУ. Этой весной приняли банковский закон - он еще больше усилило НБУ и Фонд гарантирования вкладов. Этот процесс не может быть односторонним, тем более, что к Национальному банк у нас есть много вопросов".

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Напомним:

3 июля Верховная Рада одобрила увольнение главы Национального банка Якова Смолия по собственному желанию из-за "политического давления".

1 июля председатель Национального банка Яков Смолий написал и подал на имя президента Владимира Зеленского заявление об отставке из-за "систематического политического давления".

Смолий среди механизмов политического давления на НБУ назвал проплаченные митинги, давление через суды, информационные атаки и необоснованные политические оценки.

2 июля президент Владимир Зеленский зарегистрировал проект постановления об увольнении Якова Смолия с должности главы Национального банка.

Смолий стал главой НБУ 15 марта 2018, когда Верховная Рада поддержала освобождение Гонтаревой с должности главы Нацбанка и назначила его на эту должность.

Собеседники ЭП в Верховной Раде сообщили, что сейчас рассматриваются три возможные кандидатуры на должность главы НБУ.

Президент Владимир Зеленский провел консультации с руководством Национального банка Украины и участниками рынка по кандидатуре нового главы НБУ.