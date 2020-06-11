МВФ обнародовал меморандум с Украиной по новой программе
Международный валютный фонд обнародовал меморандум с Украиной по программе stand-by, выполнение которого позволит получить остальные средства МВФ после первого транша, то есть 2,9 миллиарда долларов.
Об этом сообщает сайт Минфина.
Опубликованный и одобренный Советом директоров МВФ документ содержит меры и условия, которые реализовало и планирует реализовать и придерживаться правительство и Национальный банк в течение периода действия программы в 2020 - 2021 годах, а также конкретные шаги, необходимые для успешного прохождения просмотров и получения следующих траншей по программе.
Сообщается, что программа Stand-by сосредоточена на ключевой задаче - поддержка макроэкономической и финансовой стабильности и будет охватывать, среди прочего такие сферы как: Фискальная политика; Монетарная политика; Политика финансового сектора; Энергетическая политика и Антикоррупционная политика.
Напомним:
Украина получит от МВФ и ЕС в этом месяце более 3,2 миллиарда долларов. Также в течение ближайшего месяца Украина получит 1 миллиард евро помощи от Всемирного банка.
Совет директоров МВФ утвердил программу сотрудничества с Украиной на 5 миллиардов долларов. Программа рассчитана на 18 месяцев.
Рекомендуем почитать: Инсайды программы с МВФ: что получит Украина
Бюджет, тарифы, уменьшение количества ФЛП: что предусматривает новый меморандум с МВФ
Экономическая правда
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua