МВФ обнародовал меморандум с Украиной по новой программе

Международный валютный фонд обнародовал меморандум с Украиной по программе stand-by, выполнение которого позволит получить остальные средства МВФ после первого транша, то есть 2,9 миллиарда долларов.

Об этом сообщает сайт Минфина.

Опубликованный и одобренный Советом директоров МВФ документ содержит меры и условия, которые реализовало и планирует реализовать и придерживаться правительство и Национальный банк в течение периода действия программы в 2020 - 2021 годах, а также конкретные шаги, необходимые для успешного прохождения просмотров и получения следующих траншей по программе.

Сообщается, что программа Stand-by сосредоточена на ключевой задаче - поддержка макроэкономической и финансовой стабильности и будет охватывать, среди прочего такие сферы как: Фискальная политика; Монетарная политика; Политика финансового сектора; Энергетическая политика и Антикоррупционная политика.

Меморандум про економічну та фінансову політику МВФ від 02 06 2020 (PDF)

Меморандум про економічну та фінансову політику МВФ від 02 06 2020 (Text) ​

Напомним:

Украина получит от МВФ и ЕС в этом месяце более 3,2 миллиарда долларов. Также в течение ближайшего месяца Украина получит 1 миллиард евро помощи от Всемирного банка.

Совет директоров МВФ утвердил программу сотрудничества с Украиной на 5 миллиардов долларов. Программа рассчитана на 18 месяцев.

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Экономическая правда

Экономическая правда