Смолий объяснил, кто создавал "системное политическое давление" на Нацбанк

Глава Нацбанка Яков Смолий среди механизмов политического давления на НБУ назвал проплаченные митинги, давление через суды, информационные атаки и необоснованные политические оценки.

Об этом он сообщил на заседании Рады в пятницу.

"В течение последнего года у НБУ проплаченные митинги, на которых выступают сидящие здесь народные депутаты, месяц блокировки моего дома и домов заместителей.

....Информационные атаки построены на манипуляции и лжи.

... Использование Совета НБУ для создания корпоративного конфликта внутри учреждения. Все это элементы одной цепи", - объясняет Смолий.

Также он поправил нардепа, которая заявила о давлении со стороны Офиса президента.

"Я такого (о давлении со стороны президента - ЭП) в своем выступлении не говорил, но я отмечал, что на всех совещаниях где присутствовали президент, нардепы или премьер в НБУ звучали призывы залить экономику деньгами, отменить принципы регулирования банковской системы, установить курс, чтобы экспортерам было лучше.

Поставить инфляцию 11% и курс 30, потому что такие параметры заложены в госбюджет. Эти лозунги заставили меня принять это решение", - резюмирует Смолий.

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Предыстория:

1 июля председатель Национального банка Яков Смолий написал и подал на имя президента Владимира Зеленского заявление об отставке из-за "систематического политического давления".

2 июля президент Владимир Зеленский зарегистрировал проект постановления об увольнении Якова Смолия с должности главы Национального банка.

Смолий стал главой НБУ 15 марта 2018, когда Верховная Рада поддержала освобождение Гонтаревой с должности главы Нацбанка и назначила его на эту должность.

Собеседники ЭП в Верховной Раде сообщили, что сейчас рассматриваются три возможные кандидатуры на должность главы НБУ.

Президент Владимир Зеленский провел консультации с руководством Национального банка Украины и участниками рынка по кандидатуре нового главы НБУ.

Экономическая правда