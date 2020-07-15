Кабмин запретил ввоз в Украину вагонов из РФ

Кабмин на заседании 15 июля постановил запретить ввозить в Украину вагоны резидентов и железнодорожной администрации Российской Федерации.

Об этом в Telegram сообщил нардеп от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко.

В частности, до 31 декабря 2020 года (включительно) запрещается ввоз на таможенную территорию Украины вагонов, среди железнодорожных администраций приписки которых с 20 февраля 2014 года есть или была железнодорожная администрация РФ.

Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

"Постановлением Кабинета министров Украины от 30 декабря 2015 года №1147 уже введен запрет на ввоз на таможенную территорию Украины железнодорожных вагонов, которые были в использовании, и ввозимых в таможенном режиме импорта из РФ.

Однако в то же время с ноября 2019 года юридическими лицами-резидентами Украины было приобретено 1165 вагонов, страной происхождения которых не была Россия, из них предыдущим владельцем 608 вагонов были предприятия-резиденты РФ, а 15 вагонов были в собственности предприятий-резидентов РФ с 2014 года. Чтобы такие подвижные составы тоже подпадали под действие запрета, мы внесли соответствующие изменения в постановление, которые сегодня и поддержало правительство", - пояснил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Экономическая правда