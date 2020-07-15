Товарооборот Украины ушел в минус на 1,4 миллиарда долларов
В первом полугодии 2020 года в Украину импортировали товаров на более чем 24,3 миллиарда долларов, в то время как экспорт составил 23 миллиарда долларов.
Об этом сообщает Государственная таможенная служба.
Таким образом, отрицательное сальдо составило 1,4 млрд долларов.
По сравнению с первым полугодием 2019 года импорт уменьшился на 3,4 млрд долларов или на 12%, сокращение экспорта составило 1,6 млрд долларов или на 6%.
Больше всего импортировали из Китая - 15% от общего импорта, Германии - 9% и Российской Федерации - 9%.
Чаще всего импортировали:
топлива минеральные; нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные;
реакторы ядерные, котлы, машины, оборудование и механические устройства; их части;
средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и оборудование.
Главные партнеры по экспорту Китай - 13% от общего экспорта, Польша - 6% и Российская Федерация - 6%.
Чаще всего экспортировали зерновые культуры; черные металлы; жиры и масла животного или растительного происхождения; продукты их расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного или растительного происхождения.
Напоминаем:
За январь-апрель 2020 года отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 674,5 миллиона долларов, что в 3,1 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
В 2019 году экспорт товаров из Украины составил 50,06 млрд долларов (на 5,8% больше, чем в 2018 году), импорт - 60,78 млрд долларов (на 6,3% больше).
Экономическая правда
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