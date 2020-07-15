Суд ЕС отменил штраф Еврокомиссии для Apple на 13 миллиардов евро

Суд ЕС отменил решение Еврокомиссии о штрафе для компании Apple на 13 млрд евро, наложенный в 2016 году из-за ее деятельности в Ирландии.

Об этом говорится в официальном коммюнике Суда ЕС, с которым ознакомилась "Европейская правда".

"Сегодняшним решением Суд отменяет обжалованное решение, поскольку Комиссия не смогла доказать в соответствии с необходимыми юридическими стандартами наличие преимуществ в соответствии со ст. 107 (1) Договора о функционировании ЕС (Article 107 (1) TFEU)", - отмечает Суд в официальном коммюнике.

В суде решили, что Еврокомиссия ошибочно объявила о том, что Apple Sales International (ASI) и Apple Operations Europe (AOE) получили особое экономическое преимущество и государственную помощь в Ирландии.

Напомним, в 2016 году Еврокомиссия потребовала от Apple возместить правительству Ирландии незаконные налоговые субсидии, поскольку такая помощь нарушает правила внутреннего рынка.

Речь идет о двух налоговых решениях Ирландии от 29 января 1991 и 23 мая 2007 года в пользу Apple Sales International (ASI) и Apple Operations Europe (AOE), которые не были налоговыми резидентами Ирландии. Эти правила действовали до 2014 года, когда в Ирландии начала действовать новая бизнес-структура Apple.

Комиссия выяснила, что льготы со стороны Ирландии, где Apple имеет штаб-квартиру, привели к значительному снижению налоговых выплат со стороны компании.

По расчетам Еврокомиссии, Ирландия таким образом предоставила Apple налоговые преимущества на 13 млрд евро.

Apple после этого обжаловала штраф в Суде ЕС, заявив, что такая сумма "не соответствует реальности и здравому смыслу".

Ирландия, экономика которой получила выгоду от инвестиций транснациональных компаний, привлеченных низкими ставками налогообложения, также обжаловала решение Комиссии.

Еврокомиссия отклонила доводы, заявив, что не хочет управлять международными налоговыми законами, и обвинила Ирландию в том, что она не выполнила свою работу при оценке налогов Apple.

Европейская правда