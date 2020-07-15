МВФ призвал Зеленского сохранить независимость НБУ

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева призвала президента Владимира Зеленского сохранить независимость Национального банка Украины.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявление Георгиевой по результатам переговоров с Зеленским

Прямая речь: "В интересах Украины сохранить независимость НБУ, и это также является требованием в рамках текущей программы, поддерживаемой МВФ. Я призвала президента Зеленского придерживаться курса разумной денежно-кредитной и финансовой политики – это ключ к более активному инвестированию и инклюзивному росту".

Детали: Георгиева отметила, что реформа НБУ и ее результаты за последние пять лет является историей "полного успеха для Украины", поскольку политика Нацбанка заслуживала доверия, способствовала стабилизации экономики Украины.

Она добавила, что независимый центральный банк помогает макроэкономической стабильности, поддерживает доверие инвесторов и защищает финансовую систему.

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Предыстория:

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой. Они обсуждали продолжение активного сотрудничества.

2 июля президент Владимир Зеленский зарегистрировал проект постановления об увольнении Якова Смолия с должности главы Национального банка.

Смолий стал главой НБУ 15 марта 2018, когда Верховная Рада поддержала освобождение Гонтаревой с должности главы Нацбанка и назначила его на эту должность.

Собеседники ЭП в Верховной Раде сообщили, что сейчас рассматриваются три возможные кандидатуры на должность главы НБУ.

Президент Владимир Зеленский провел консультации с руководством Национального банка Украины и участниками рынка по кандидатуре нового главы НБУ.

3 июля Рада уволила Смолия.

Украинская правда