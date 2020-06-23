Новости 23 июня: дешевая ипотека, инвентаризация лесов, первая инвестняня

О дешевой ипотеке. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что целью власти является снижение ставки ипотеки до 5-7%.

Об НДС для аграриев. Народные депутаты из разных фракций (большинство из "Слуги народа") предлагают снизить налог на добавленную стоимость для аграрного сектора с 20% до 14%.

О рынке газа. Кабмин может на один месяц продлить спецобязательства "Нафтогаза" продавать газ для населения по льготной цене - в таком случае один из пунктов меморандума с МВФ не будет выполнен в срок.

Об инвентаризации лесов. Президент Владимир Зеленский подписал закон № 643-IX, который, в частности, вводит понятие национальной инвентаризации лесов, определяет цель ее проведения и источники финансирования.

О первой инвестняне. Канадская горнорудная компания Black Iron, реализующая проект по созданию нового железорудного производства в Кривом Роге рассчитывает на практическую помощь со стороны "инвестиционной няни", в качестве которой выступил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

О деле Омеляна. НАБУ обнародовало некоторые документы из материалов следствия по делу о незаконных действиях экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна, из-за которых государственный бюджет недополучил 30,5 млн грн. Сам Омелян называет дело политически мотивированным.

О промпроизводстве. В мае 2020 года промышленное производство в Украине снизилось на 12,2% по сравнению с маем 2019 года, в апреле 2020 года падение составило 16,2%.

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