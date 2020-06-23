Зеленский подписал закон об инвентаризации лесов в Украине

Президент Владимир Зеленский подписал закон № 643-IX, который, в частности, вводит понятие национальной инвентаризации лесов, определяет цель ее проведения и источники финансирования.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Закон предусматривает создание в Украине новой системы сбора обоснованных данных о лесном фонде с целью дальнейшего планирования, ведения лесного хозяйства, государственного лесного кадастра, мониторинга лесов и т.п.

Порядок проведения национальной инвентаризации лесов утверждает Кабинет Министров, осуществлять ее будут за счет государственного бюджета или за счет других источников, не запрещенных законодательством", - говорится в сообщении.

Согласно закону, лица, уполномоченные на проведение национальной инвентаризации лесов, во время обследований имеют право находиться на земельных участках лесного фонда, кроме случаев, предусмотренных законом.

При этом сведения, полученные по результатам проведения национальной инвентаризации лесов, вносятся в государственный земельный кадастр.

Закон вступает в силу на следующий день после публикации.

Напомним:

2 июня Верховная Рада проголосовала во втором чтении за законопроект о создании законодательных условий ведения государственного лесного кадастра, учета, мониторинга и проведения национальной инвентаризации лесов в Украине.

Экономическая правда