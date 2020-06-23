В мае падение промпроизводства в Украине замедлилось до 12,2% – Госстат
В мае 2020 года промышленное производство в Украине снизилось на 12,2% по сравнению с маем 2019 года, в апреле 2020 года падение составило 16,2%.
Об этом сообщает Госстат.
Отмечается, что с коррекцией на эффект календарных дней сокращения промпроизводства в мае было немного меньше - 11,7% против 16,7% в апреле.
В перерабатывающей промышленности в мае 2020 года до мая-2019 года падение составило 15,6%, в добывающей промышленности и разработке карьеров - 8,9%, в снабжении электроэнергией, газом - 1,9%.
В общем, за первые 5 месяцев 2020 года промпроизводство в Украине сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,7%.
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Напоминаем:
За январь-март 2020 года объемы промышленного производства в Украине сократились на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
В феврале 2020-го индекс промышленной продукции составил 96,9% - на 1,5% меньше чем в феврале 2019-го.
За январь 2020-го промышленность упала на 5,1%.
В 2019 году промышленное производство в Украине уменьшилось на 1,8%.
Экономическая правда
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