Украинцы не забрали 3 миллиарда из банков-банкротов. Как получить гарантированные государством депозиты

Наразі вкладники банків, які визнані неплатоспроможними, не забрали з них депозитів на загальну суму 3 млрд грн. Час для того, аби забрати ці кошти, спливає.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб закликав українців забирати із збанкрутілих банків депозити, які гарантує держава. Розмір такого вкладу не перевищує 200 тис грн, включаючи тіло депозиту і відсотки за ним.

З 2014 року в Україні визнані неплатоспроможними 95 банків – майже половина цих установ. Явище отримало назву "банкопад" і було спричинене встановленням регулятором підвищених вимог до фінансових показників банків.

Хоча чи не найпоширенішою причиною закриття банків було визнання їх "кишеньковими" установами олігархів та бізнесменів, у них зберігалися кошти й пересічних громадян, які відкривали там депозити.

Переважну більшість таких депозитів держава гарантувала в межах системи гарантування вкладів.

Система гарантування вкладів – це своєрідна страховка. До неї підключені майже всі банки України за винятком Ощадбанку, який найближчим часом також планують приєднати до системи.

Кожен банк у системі гарантування повинен робити внески до ФГВФО, накопичуючи там "страхову суму". Якщо з якихось причин установа банкрутує, то цю суму витрачають для виплати гарантованих державою депозитів.

Держава гарантує фізособі повернення її вкладів у банку, незалежно від їх кількості, на загальну суму до 200 тис грн, включаючи відсотки. Ця сума включає основні суми всіх вкладів та відсотків за ними на дату, коли банк визнали неплатоспроможним.

Якщо сума депозиту чи депозитів у банку перевищувала 200 тис грн, то в разі банкрутства фізособа зможе гарантовано отримати лише 200 тис грн. Решту можна буде отримати в ході ліквідації банку, однак повернення цієї суми не гарантується.