НАБУ обнародовало документы по делу Омеляна, экс-министр считает его политически мотивированным

НАБУ обнародовало некоторые документы из материалов следствия по делу о незаконных действиях экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна, из-за которых государственный бюджет недополучил 30,5 млн грн. Сам Омелян называет дело политически мотивированным.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в Facebook.

"В декабре 2017 года экс-министр инфраструктуры издал приказ о снижении портовых сборов. Мог так поступить министр? Мог, но за исключением: административный сбор, размер которого определен в Законе Украины "О государственном бюджете на 2018 год", нельзя было менять приказом министра , а только путем внесения изменений в закон о бюджете.

Это - не прихоть НАБУ, а требование Бюджетного кодекса, которое министр проигнорировал. И именно этот факт стал основанием для расследования детективов", - говорится в сообщении.

"30,4 млн грн - это сумма, которую недополучил бюджет из-за незаконного снижения именно административного сбора. Относительно эффективности снижения остальных портовых сборов, то там результат тоже неутешительный. Однако эти последствия не составляли предмет расследования НАБУ, а, скорее, служат дополнительным аргументом.

Осознавал експосадовець возможные негативные последствия своих действий? Следствие уверено, что да. Ведь Министерство финансов 4 раза предупреждало его о нарушении бюджетного законодательства, а также о негативных последствиях. Однако приказ бывший министр выдал", - добавили в ведомстве.

В НАБУ заявляют, что уменьшение портовых сборов, включая административный, не стало фактором увеличения количества судозаходов и количества перегруженных грузов в украинских портах в течение 2018 года.

"В конце концов, это признало и Мининфраструктуры, зафиксировав соответствующие факты в своем отчете, который подписал сам министр-автор приказа, сейчас подозреваемый", - заявили в НАБУ.

Национальное антикоррупционное бюро, в частности, обнародовало замечания Минфина от 13 сентября 2017 года по проекту постановления о снижении портовых сборов.

"Реализация пункта 2 проекта постановления о снижении до 20% административного портового сбора приведет к потерям общего фонда госбюджета в объеме 40,7 млн грн. К проекту не представлены финансово-экономические расчеты и обоснованийя, а также соответствующие предложения по источникам покрытия потерь бюджета", - говорится, в частности, в документах, которые обнародовало НАБУ.

"Реализация положений проекта будет иметь негативные последствия на показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятий и, как следствие, на доходную часть бюджета в связи с уменьшением объемов обязательных платежей в бюджет", - говорится также в замечаниях Минфина к проекту постановления.

"Чистый доход госпредприятия "Администрация морских портов Украины" уменьшится на 1 145,5 млн грн, госучреждения "Госгидрография" - на 9,5 млн грн, объем платежей в бюджет ГП "АМПУ "уменьшится на 1 130,2 млн грн, от ГУ "Госгидрография" - на 6,2 млн грн", - говорится в документе.

В то же время сам Омелян написал в Facebook, что дело НАБУ является политически мотивированным.

"Не считаю решение, которое до сих пор работает (оно не отменено) и стимулирует рост грузопотока в украинских портах, ошибочным. Более того, если Украина стремится быть важной точкой на мировой логистической карте, тарифы и сборы нужно снижать и дальше, а порты отдавать в концессию мировым портовым операторам.

Если моя политика была ошибочной, то почему тарифы не повышены до прежнего уровня, а концессия, кое-как, однако происходит?!", - подчеркнул он.

По его словам, впервые украинского министра обвиняют в исполнении коллегиального решения правительства.

"Да, решение было инициировано Министерством инфраструктуры, но оно было согласовано всеми заинтересованными министерствами и ведомствами, а также было одобрено Американской торговой палатой и Европейской бизнес-ассоциацией", - заверил Омелян.

Напомним:

Детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о подозрении бывшему министру инфраструктуры Владимиру Омеляну в совершении незаконных действий, из-за которых государственный бюджет недополучил 30,5 млн грн.

Экономическая правда