Инвест-няней канадской Black Iron в Украине стал замглавы ОП Жовква

Канадская горнорудная компания Black Iron, реализующая проект по созданию нового железорудного производства в Кривом Роге рассчитывает на практическую помощь со стороны "инвестиционной няни", в качестве которой выступил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-релиз компании.

Black Iron надеется, что недавнее одобрительное заявление президента Зеленского по проекту Black Iron в рамках отношений с Канадой посодействует реализации железорудного проекта.

Компания считает, фраза главы государства "этот вопрос почти решен", скорее всего, касается продолжающихся в настоящее время позитивных переговоров между Black Iron, Министерством обороны и другими госорганами Украины о выделении земли под реализацию Шимановского железорудного проекта.

"Заместитель главы администрации президента Игорь Жовква взял на себя ответственность, чтобы стать "инвестиционной няней" для Black Iron - официальной ролью, созданной правительством Украины для поддержки иностранных инвесторов, чтобы лично обеспечить выполнение всех задач, требующих поддержки со стороны правительства Украины.

Проект Black Iron рассматривается различными правительственными ведомствами как приоритетный", - отметил Симпсон, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Напомним:

Black Iron с активами в Украине в феврале текущего года объявила о подписании необязывающего соглашения (меморандума) с дочерней компанией Glencore plc о проведении переговоров о строительстве предприятия по выпуску концентрата на Шимановском месторождении железных руд.

При этом отмечалось, что Black Iron проводит переговоры с другими компаниями.

Black Iron в октябре 2010 года приобрела у Geo Alliance Group Limited инвестиционной группы EastOne украинского бизнесмена Виктора Пинчука кипрскую "дочку" Geo-Alliance Ore East Limited вместе с лицензиями за 13 млн долларов, затем переименовав ее в BKI Cyprus.

Основные активы – 99% в "Шимановское Стил" и "Зеленовское Стил".

В июле 2013 года после ряда проблем с реализацией проекта Black Iron сообщила о соглашении с крупнейшей украинской горно-металлургической группой "Метинвест" по развитию своих железорудных активов.

Metinvest B.V. заплатила Black Iron Inc. 20 млн долларов и приобрела 49% в BKI Cyprus. Однако позднее "Метинвест" вышел из проекта.

Шимановское месторождение имеет 355 млн тонн измеренных и 290 млн тонн предполагаемых ресурсов, а также 188 млн тонн прогнозных.

Шимановское железорудное месторождение окружено пятью другими действующими добывающими предприятиями, включая железорудный комплекс ArcelorMittal.

Существующая инфраструктура, включая доступ к электроэнергии, железнодорожным и портовым объектам, по мнению Black Iron, позволит быстро реализовать проект до стадии производства.