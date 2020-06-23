Нардепы предлагают снизить НДС для аграриев с 20% до 14%

Народные депутаты из разных фракций (большинство из "Слуги народа") предлагают снизить налог на добавленную стоимость для аграрного сектора с 20% до 14%.

Об этом говорится в законпроекте №3656 текст которого обнародован на сайте парламента.

Отмечается, что законопроект не приведет ли не приведет к потерям бюджета, поскольку эти товары не реализуются конечному потребителю, который является фактическим плательщиком НДС.

Депутаты предлагают дополнить пункт 193.1 статьи 193 Налогового кодекса новым подпунктом "г", которыми установить ставку НДС в размере 14% по операциям по поставке на таможенную территории Украины и ввоза на таможенную территорию Украины сельскохозяйственной продукции по классификаторам: 0102 (крупный рогатый скот, живая) ; 0103 (свиньи, живые), 1001 (Пшеница), 1002 (Рожь), 1003 (ячмень), 1004 (Овес), 1005 (Кукуруза), 1201 (Соевые бобы), 1204 00 (Семена льна), 1205 (Семена сурепки и рапса), 1206 00 (Семена подсолнечника), 1207 (Семена и плоды прочих масличных культур), 1212 91 (сахарная свекла).

Отмечается, что от снижения ставки НДС выигрывают не только сельхозпроизводители, но и переработчики, поскольку срок уплаты основной суммы НДС для них перемещается с даты оплаты сырья на дату оплаты обязательств по операциям по реализации продуктов ее переработки.

Прогнозируется отсрочка минимум на 30 дней. (20 дней декларация + 10 дней уплата НДС).

"При снижении ставки НДС по операциям по реализации зерновых и масличных культур пропорционально снижается сумма возмещения из бюджета экспортерам таких зерновых и экспортерам продуктов их переработки. То есть, в разы снижаются расходы бюджета и риски потерь, связанных с мошенничеством с НДС и применением так называемых "скруток", поскольку резко снижается эффективность таких мошеннических схем ", - отмечается в пояснительной записке.

Экономическая правда