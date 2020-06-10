Кабмин раскрыл условия ВИЭ-меморандума: снижение "зеленого" тарифа, "солнечные" аукционы, долги

В меморандуме с "зелеными" энергетиками предусматривается снижение тарифа на СЭС на 15%, на ВЭС - на 7,5%. С 1 июля цена солнечной энергетики будет определяться на аукционе, а не по фиксированному тарифу.

Об этом сообщила и.о. министра энергетики Ольга Буславец во время заседания правительства.

"В проекте меморандума предусматривается снижение "зеленого "тарифа. Основные показатели: солнце это -15% снижение от тарифа, ветер - 7,5%.

Предусматривается усиление ответственности за небалансы. Прекращение нового строительства СЭС уже с первого июля этого года. Я надеюсь, что мы в ближайшее время внесем в парламент соответствующий законопроект.

Завершение строительства ВЭС после того, как будет окончено начатое строительство", - объясняет Буславец.

Также по ее словам, государство не отказывается от выплат по уже произведенную "зеленую" энергетику, и должно полностью рассчитаться с производителями до принятии закона.

"Есть обязанности государства по полной оплате уже с момента принятия закона за произведенную электроэнергию. Напоминаю, что сегодня за текущий год перед этими производителями задолженность ГП Гарантированный покупатель составляет 14 млрд гривень.

Есть еще несколько условий относительно рассрочки задолженности по банкам, эта работа продолжается", - резюмирует Буславец.

"Стоит отметить, что мы не запрещаем строить с 1 июля солнечную энергетику, вопрос в том, что цена производимой энергетики буду определяться на аукционах - это не будет фиксированный высокий тариф", - поправил Буславец премьер Шмыгаль.

Напомним:

Кабинет министров находится на финальной стадии подписания меморандума с инвесторами в "зеленую" энергетику: тарифы для населения не изменятся, государство будет экономить 6 миллиардов гривень в год.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, правительство и инвесторы в возобновляемые источники энергии согласовали почти все условия меморандума об урегулировании проблемных вопросов в сфере кроме одной детали.

Как сообщал участник переговоров, проблемным вопросом переговоров между инвесторами в ВИЭ и правительством стало предложение Министерства энергетики и защиты окружающей среды снизить "зеленый" тариф на 52% – до 22 евроцентов за кВт-ч.

Министерство энергетики и защиты окружающей среды в переговорах с инвесторами в возобновляемые источники энергии (ВИЭ) намерено достичь договоренностей по реструктуризации "зеленого" тарифа без пролонгации срока выплат.

Американская торговая палата в Украине призывает принять последние разработанные инвесторами "зеленой" энергетики предложения, которые отражают предельные границы добровольной реструктуризации и надеется, что правительство не допустит одностороннего резкого снижения тарифа.

Инвесторы в возобновляемые источники энергии получили окончательный проект меморандума по урегулированию ситуации в альтернативной генерации.

Десять крупнейших инвесторов в возобновляемые источники энергии заработали за 2019-й год больше 14 миллиардов гривень. Больше всех заработала компания"ДТЭК ВИЭ" Рината Ахметова, которая получила 4,7 млрд грн и заняла 25,5% рынка.

Послы Бельгии, Великобритании, Канады, Норвегии, Германии, Франции, Швеции и Южной Кореи в Украине в письме на руководство страны призвали не допустить невозврата инвестиций в возобновляемые источники энергии (ВИЭ) страны.

"Зеленые" тарифы были введены в Украине в 2009 году, их особенностью является то, что они в несколько раз есть выше обычных тарифов и зафиксированы в евро.

Введение этих "зеленых" тарифов связывали с братьями Клюевыми, которые первыми построили ряд крупных солнечных станций на юге Украины.

Всего в Украине "зеленые" электростанции (ветровые, солнечные и т.д.) производят до 2% электроэнергии, потребляемой в стране. Однако "зеленая электроэнергия" стоит рынка 8% всех средств, или около 10 млрд грн по самым высоким в Европе тарифам.

Служба безопасности сообщает об угрозе энергетической безопасности страны и дестабилизации Объединенной энергетической безопасности из-за неконтролируемого роста производителей "зеленой" энергетики и несовершенство ценообразования.

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Как и о чем договариваются инвесторы возобновляемой энергетики с правительством Украины