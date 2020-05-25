Участник переговоров рассказал, про несогласованный вопрос в меморандуме о "зеленом" тарифе

Проблемным вопросом переговоров между инвесторами в ВИЭ и правительством стало предложение Министерства энергетики и защиты окружающей среды снизить "зеленый" тариф на 52% – до 22 евроцентов за кВт-ч.

Об этом в комментарии для Энергореформы сообщает глава правления УВЭА Андрей Конеченков.

"По этому вопросу ведутся дискуссии. У инвесторов, участвующих в переговорах, есть спорные вопросы по предложенным цифрам, против – некоторые инвесторы СЭС, которые считают, что это приведет к неоправданным убыткам", – сказал Конеченков.

"В настоящее время со стороны инвесторов предложен единый вариант реструктуризации: для ВЭС на 7,5%, для СЭС – на 15% с возможным продлением "зеленого" тарифа на 2 года.

Завтра планируется еще одна встреча с премьером. Надеюсь, мы сможем найти компромиссное решение, которое даст всем возможность подписать меморандум (об урегулировании проблемных вопросов в сфере возобновляемой энергетики – ред)", – отметил он.

В то же время, по словам Конеченкова, возникают сомнения, что условия меморандума лягут в основу соответствующего законопроекта, как предполагалось раньше, поскольку глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус настаивает на более жестких условиях реструктуризации, чем те, которые предлагает министерство.

"С его стороны к главе государства поступают предложения с более жесткими условиями реструктуризации, и это значительно тормозит процесс переговоров", – сказал глава правления УВЭА.

В свою очередь, инвесторы настроены отстаивать те условия реструктуризации, которые будут оправданы с точки зрения бизнеса, заявил он.

Напомним:

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, правительство и инвесторы в возобновляемые источники энергии согласовали почти все условия меморандума об урегулировании проблемных вопросов в сфере кроме одной детали.

Министерство энергетики и защиты окружающей среды в переговорах с инвесторами в возобновляемые источники энергии (ВИЭ) намерено достичь договоренностей по реструктуризации "зеленого" тарифа без пролонгации срока выплат.

Инвесторы в возобновляемые источники энергии получили окончательный проект меморандума по урегулированию ситуации в альтернативной генерации.

Десять крупнейших инвесторов в возобновляемые источники энергии заработали за 2019-й год больше 14 миллиардов гривень. Больше всех заработала компания"ДТЭК ВИЭ" Рината Ахметова, которая получила 4,7 млрд грн и заняла 25,5% рынка.

Послы Бельгии, Великобритании, Канады, Норвегии, Германии, Франции, Швеции и Южной Кореи в Украине в письме на руководство страны призвали не допустить невозврата инвестиций в возобновляемые источники энергии (ВИЭ) страны.

"Зеленые" тарифы были введены в Украине в 2009 году, их особенностью является то, что они в несколько раз есть выше обычных тарифов и зафиксированы в евро.

Введение этих "зеленых" тарифов связывали с братьями Клюевыми, которые первыми построили ряд крупных солнечных станций на юге Украины.

Всего в Украине "зеленые" электростанции (ветровые, солнечные и т.д.) производят до 2% электроэнергии, потребляемой в стране. Однако "зеленая электроэнергия" стоит рынка 8% всех средств, или около 10 млрд грн по самым высоким в Европе тарифам.

Служба безопасности сообщает об угрозе энергетической безопасности страны и дестабилизации Объединенной энергетической безопасности из-за неконтролируемого роста производителей "зеленой" энергетики и несовершенство ценообразования.

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Как и о чем договариваются инвесторы возобновляемой энергетики с правительством Украины

Экономическая правда