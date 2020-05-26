Американская торговая палата предостерегает от одностороннего резкого снижения "зеленого тарифа"
Американская торговая палата в Украине призывает принять последние разработанные инвесторами "зеленой" энергетики предложения, которые отражают предельные границы добровольной реструктуризации и надеется, что правительство не допустит одностороннего резкого снижения тарифа.
Об этом сообщает сайт организации
Компании-члены Палаты из сектора ВИЭ считают такие предложения оптимальным решением, которое могло бы быть взаимоприемлемым для изменения нормативно-правового регулирования рынка, сохранение инвестиционного климата в секторе возобновляемой энергетики Украины, соблюдения государственных гарантий и предупреждения инициации многочисленных судебных исков против Украины в международных арбитражных судах .
"Мы надеемся, что правительство не допустит одностороннего резкого снижения тарифов, что могло бы негативно повлиять на жизнеспособность проектов ВИЭ и нанести длительной ущерб инвестиционному среде в Украине.
Американская торговая палата в Украине призывает правительство поддержать предложения инвесторов по добровольных условий реструктуризации с целью достижения соглашения, направленного на урегулирование кризиса в возобновляемой энергетике", - прокомментировал президент организации Андрей Гундер.
Напомним:
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, правительство и инвесторы в возобновляемые источники энергии согласовали почти все условия меморандума об урегулировании проблемных вопросов в сфере кроме одной детали.
Как сообщал участник переговоров, проблемным вопросом переговоров между инвесторами в ВИЭ и правительством стало предложение Министерства энергетики и защиты окружающей среды снизить "зеленый" тариф на 52% – до 22 евроцентов за кВт-ч.
Министерство энергетики и защиты окружающей среды в переговорах с инвесторами в возобновляемые источники энергии (ВИЭ) намерено достичь договоренностей по реструктуризации "зеленого" тарифа без пролонгации срока выплат.
Инвесторы в возобновляемые источники энергии получили окончательный проект меморандума по урегулированию ситуации в альтернативной генерации.
Десять крупнейших инвесторов в возобновляемые источники энергии заработали за 2019-й год больше 14 миллиардов гривень. Больше всех заработала компания"ДТЭК ВИЭ" Рината Ахметова, которая получила 4,7 млрд грн и заняла 25,5% рынка.
Послы Бельгии, Великобритании, Канады, Норвегии, Германии, Франции, Швеции и Южной Кореи в Украине в письме на руководство страны призвали не допустить невозврата инвестиций в возобновляемые источники энергии (ВИЭ) страны.
"Зеленые" тарифы были введены в Украине в 2009 году, их особенностью является то, что они в несколько раз есть выше обычных тарифов и зафиксированы в евро.
Введение этих "зеленых" тарифов связывали с братьями Клюевыми, которые первыми построили ряд крупных солнечных станций на юге Украины.
Всего в Украине "зеленые" электростанции (ветровые, солнечные и т.д.) производят до 2% электроэнергии, потребляемой в стране. Однако "зеленая электроэнергия" стоит рынка 8% всех средств, или около 10 млрд грн по самым высоким в Европе тарифам.
Служба безопасности сообщает об угрозе энергетической безопасности страны и дестабилизации Объединенной энергетической безопасности из-за неконтролируемого роста производителей "зеленой" энергетики и несовершенство ценообразования.
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Экономическая правда
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