Премьер о меморандуме по "зеленому" тарифу: Согласовали все, кроме одной детали

Правительство и инвесторы в возобновляемые источники энергии согласовали почти все условия меморандума об урегулировании проблемных вопросов в сфере кроме одной детали.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью Интерфакс-Украина.

"Меморандум готов. Есть расчеты всех возможных сценариев. Мы согласовали почти все, за исключением одной детали, по которой еще дискутируем. И будем выходить на финиш", - сказал Шмыгаль.

При этом он не уточнил суть спорного вопроса, допустив, что понадобится еще некоторое время для его отработки, но выразил уверенность, что в результате документ будет подписан.

"Не факт, что он (финиш - ред.) Будет быстрым, но мы знаем и видим, чего хотим. Представители" зеленой "энергетики тоже знают, на что они готовы согласиться, поэтому компромисс будет найден", - отметил глава правительства.

По его словам, правительству и представителям отрасли уже длительное время приходится решать сложный вопрос пересмотра условий поддержки возобновляемой энергетики.

"Трудный вопрос, который прошел через шесть месяцев медиации, почти месяц наших переговоров с основными игроками, представляющие до 90% этого рынка", - подчеркнул он.

Напомним:

Министерство энергетики и защиты окружающей среды в переговорах с инвесторами в возобновляемые источники энергии (ВИЭ) намерено достичь договоренностей по реструктуризации "зеленого" тарифа без пролонгации срока выплат.

Инвесторы в возобновляемые источники энергии получили окончательный проект меморандума по урегулированию ситуации в альтернативной генерации.

Десять крупнейших инвесторов в возобновляемые источники энергии заработали за 2019-й год больше 14 миллиардов гривень. Больше всех заработала компания"ДТЭК ВИЭ" Рината Ахметова, которая получила 4,7 млрд грн и заняла 25,5% рынка.

Послы Бельгии, Великобритании, Канады, Норвегии, Германии, Франции, Швеции и Южной Кореи в Украине в письме на руководство страны призвали не допустить невозврата инвестиций в возобновляемые источники энергии (ВИЭ) страны.

"Зеленые" тарифы были введены в Украине в 2009 году, их особенностью является то, что они в несколько раз есть выше обычных тарифов и зафиксированы в евро.

Введение этих "зеленых" тарифов связывали с братьями Клюевыми, которые первыми построили ряд крупных солнечных станций на юге Украины.

Всего в Украине "зеленые" электростанции (ветровые, солнечные и т.д.) производят до 2% электроэнергии, потребляемой в стране. Однако "зеленая электроэнергия" стоит рынка 8% всех средств, или около 10 млрд грн по самым высоким в Европе тарифам.

Служба безопасности сообщает об угрозе энергетической безопасности страны и дестабилизации Объединенной энергетической безопасности из-за неконтролируемого роста производителей "зеленой" энергетики и несовершенство ценообразования.

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Как и о чем договариваются инвесторы возобновляемой энергетики с правительством Украины

Экономическая правда