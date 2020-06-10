Кабмин финализирует меморандум с "зелеными" энергетиками, экономия для государства - 6 миллиардов в год

Кабинет министров находится на финальной стадии подписания меморандума с инвесторами в "зеленую" энергетику: тарифы для населения не изменятся, государство будет экономить 6 миллиардов гривень в год.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

"Мы на финальной стадии подписания меморандума с инвесторами в "зеленую" энергетику. Такой меморандум, а также предоставление возможности "Энергоатому" заключать двухсторонние договора с промышленностью - это два важных шаги по стабилизации ситуации в энергетике.

... Этот меморандум даст Украине ежегодную экономию начиная с этого года 6 млрд гривен, а к 2020 году - более 2 миллиардов евро экономии для государства", - заявил Шмыгаль.

Также по его словам тарифы на электроэнергию для населения не вырастут, а Украине удастся избежать международных арбитражей и сохранить свою репутацию перед международными инвесторами.

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Как и о чем договариваются инвесторы возобновляемой энергетики с правительством Украины

Напомним:

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, правительство и инвесторы в возобновляемые источники энергии согласовали почти все условия меморандума об урегулировании проблемных вопросов в сфере кроме одной детали.

Как сообщал участник переговоров, проблемным вопросом переговоров между инвесторами в ВИЭ и правительством стало предложение Министерства энергетики и защиты окружающей среды снизить "зеленый" тариф на 52% – до 22 евроцентов за кВт-ч.

Министерство энергетики и защиты окружающей среды в переговорах с инвесторами в возобновляемые источники энергии (ВИЭ) намерено достичь договоренностей по реструктуризации "зеленого" тарифа без пролонгации срока выплат.

Американская торговая палата в Украине призывает принять последние разработанные инвесторами "зеленой" энергетики предложения, которые отражают предельные границы добровольной реструктуризации и надеется, что правительство не допустит одностороннего резкого снижения тарифа.

Инвесторы в возобновляемые источники энергии получили окончательный проект меморандума по урегулированию ситуации в альтернативной генерации.

Десять крупнейших инвесторов в возобновляемые источники энергии заработали за 2019-й год больше 14 миллиардов гривень. Больше всех заработала компания"ДТЭК ВИЭ" Рината Ахметова, которая получила 4,7 млрд грн и заняла 25,5% рынка.

Послы Бельгии, Великобритании, Канады, Норвегии, Германии, Франции, Швеции и Южной Кореи в Украине в письме на руководство страны призвали не допустить невозврата инвестиций в возобновляемые источники энергии (ВИЭ) страны.

"Зеленые" тарифы были введены в Украине в 2009 году, их особенностью является то, что они в несколько раз есть выше обычных тарифов и зафиксированы в евро.

Введение этих "зеленых" тарифов связывали с братьями Клюевыми, которые первыми построили ряд крупных солнечных станций на юге Украины.

Всего в Украине "зеленые" электростанции (ветровые, солнечные и т.д.) производят до 2% электроэнергии, потребляемой в стране. Однако "зеленая электроэнергия" стоит рынка 8% всех средств, или около 10 млрд грн по самым высоким в Европе тарифам.

Служба безопасности сообщает об угрозе энергетической безопасности страны и дестабилизации Объединенной энергетической безопасности из-за неконтролируемого роста производителей "зеленой" энергетики и несовершенство ценообразования.