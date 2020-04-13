В принятом госбюджете заложено поддержку МВФ — министр финансов

В обновленной версии госбюджета заложено поддержку от международных финансовых организаций, в том числе прямая поддержка МВФ.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко.

"В этом бюджете мы заложили ресурс от международных финансовых организаций, в том числе прямую бюджетную поддержку МВФ.

Поддержка наших международных партнеров очень важна, потому что дает нам возможность полностью профинансировать все необходимые расходы, в первую очередь заработные платы врачей, социальную защиту, расходы на инфраструктуру ", - сообщает Марченко.

Также в Минфине ожидают от парламента положительного голосования и за банковский законопроект, который ускорит получение помощи МВФ.

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Напомним:

30 марта Рада поддержала в первом чтении так называемый "антиколомойский" законопроект №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.

Верховная Рада на внеочередном заседании 13 апреля поддержала в целом "антикризисный" бюджет.

Президент Владимир Зеленский рассчитывает на увеличение программы с Международным валютным фондом до 8 миллиардов долларов, а совместно от Всемирного банка, МВФ и ЕБРР Украина может получить "не менее" 10 млрд дол.

2 апреля Зеленский заявил, что в ближайшие недели Украина подпишет меморандум о расширенной программе финансирование Международного валютного фонда.

Экономическая правда