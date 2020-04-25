Профинансировать дефицит, заложенный в обновленном бюджете, возможно лишь при помощи МВФ — эксперты

В центре экономической стратегии заявили, что профинансировать обновленный дефицит бюджета в размере 7,5% ВВП возможно только при помощи МВФ.

Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

По мнению экономистов, заложенные правительством снижение доходов по сравнению с 2019 годом на 2% - может оказаться оптимистичным.

"В правительстве считают, что зарплаты украинцев не снизятся, в сравнении с 2019 годом, а количество занятых снизится лишь на 300 тыс человек - хотя карантинные меры могут повлиять на рынок труда гораздо сильнее", - заявляют в центре экономической стратегии.

По словам экспертов, снижение доходов представляет риск для прогноза доходов по НДФЛ и ЕСВ.

"Правительство полностью убрало лимиты с объемов государственных гарантий – это означает риск бесконтрольного наращивания гарантированного государством долга и большие проблемы на последующие годы", - говорится в пресс-релизе.

Экономисты отмечают, что запланированное финансирование бюджетного дефицита и погашение внешних и внутренних долгов за счет новых заимствований уже сейчас составляет 643 млрд грн или 23.6 млрд долларов.

"Внутренний долг перед украинскими банками правительство, вероятно, сможет профинансировать через новые ОВГЗ под более высокую ставку, но с внешним долгом ситуация сложнее: выйти на рынки с выпуском еврооблигаций в ближайшее время не получиться.

Поэтому крайне важно соглашение с МВФ, вслед за которым в бюджет поступит часть траншей, а также макрофинансовая помощь от ЕС и другие кредиты международных институций", - заявляют в центре экономической стратегии.

По мнению экономистов, бюджетные изменения могут оказаться недостаточным ответом на кризис. Есть риски для прогноза доходов, поэтому если кризис продлится, может потребоваться новое сокращение расходов.

Напоминаем:

В обновленной версии госбюджета заложено поддержку от международных финансовых организаций, в том числе прямая поддержка МВФ.

Среди условий, необходимых для продолжения программы МВФ - принятие в целом "антиколомойского" законопроекта о банках, к которому после первого чтения, нардепы связанные с олигархом Игорем Коломойским подали более 16 000 поправок.

Президент Владимир Зеленский рассчитывает на увеличение программы с Международным валютным фондом до 8 миллиардов долларов, а совместно от Всемирного банка, МВФ и ЕБРР Украина может получить "не менее" 10 млрд дол.

2 апреля Зеленский заявил, что в ближайшие недели Украина подпишет меморандум о расширенной программе финансирование Международного валютного фонда.

46% процентов опрошенных украинцев считают, что сейчас лучше не сотрудничать с Международным валютным фондом и не получать новые кредиты, другие 32% поддерживают вектор сотрудничества с МВФ.