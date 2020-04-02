В ближайшие недели подпишем меморандум с МВФ – Зеленский 

Президент Владимир Зеленский заявил, что в ближайшие недели Украина подпишет меморандум о расширенной программе финансирование Международного валютного фонда.

Об этом он сообщил во время телефонного разговора с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

"Мы в постоянном диалоге с Международным валютным фондом. Уверены, что в ближайшие недели найдем полное понимание и подпишем меморандум о расширенной программе.

Параллельно мы ведем переговоры со Всемирным банком и другими партнерами по финансированию в эти сложные времена. Нам нужны деньги на поддержку малого и среднего бизнеса и на поддержку нашей экономики", – отметил президент.

Напомним:

Кабинет министров получил положительный отзыв от Международного валютного фонда, и вскоре ожидает первый транш.

Для соглашения с Международным валютным фондом о новой программе макрофинансовой помощи на 5,5 миллиардов долларов оставалось выполнить два prior actiions: принятие закона про рынок земли и проект закона 2571 о экс-владельцах обанкротившихся банков.

31 марта Верховная Рада приняла закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения

30 марта Верховная Рада в первом чтении поддержала "антиколомойский" закон №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.

Позже сообщалось, что президент Владимир Зеленский рассчитывает на увеличение программы с Международным валютным фондом до 8 миллиардов долларов, а совместно от Всемирного банка, МВФ и ЕБРР Украина может получить "не менее" 10 млрд дол.

Читайте также:

Коронавирус сближает: готова ли власть пожертвовать Коломойским ради денег МВФ

Рынок земли открыли, мораторий отменили: что нужно знать о новом законе

Экономическая правда