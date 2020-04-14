Половина украинцев против сотрудничества с МВФ, еще треть — за

46% процентов опрошенных украинцев считают, что сейчас лучше не сотрудничать с Международным валютным фондом и не получать новые кредиты, другие 32% поддерживают вектор сотрудничества с МВФ.

Об этом сообщается в результатах опроса КМИС с 7 по 11 апреля.

Еще 22% было сложно определиться с ответом.

Опрос проводился с 7 по 11 апреля 2020 года методом CATI (телефонного интервью) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Погрешность выборки не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% - для показателей близких к 25%, 1,4% - для показателей близких к 10%.

Напомним:

В обновленной версии госбюджета заложено поддержку от международных финансовых организаций, в том числе прямая поддержка МВФ.

Президент Владимир Зеленский рассчитывает на увеличение программы с Международным валютным фондом до 8 миллиардов долларов, а совместно от Всемирного банка, МВФ и ЕБРР Украина может получить "не менее" 10 млрд дол.

2 апреля Зеленский заявил, что в ближайшие недели Украина подпишет меморандум о расширенной программе финансирование Международного валютного фонда.

Экономическая правда