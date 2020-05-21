Новости 21 мая: бельгийские инвестиции, лобби Ахметова, мошенничество в банке

О бельгийских инвестициях. Мировой производитель широкого спектра минералов для различных секторов промислолвости - компания Sibelco Group - купила 2 украинские глинодобывающие компании - "Евроминерал Украина" и "Курдюмовский завод кислотоупорных изделий".

О господдержке животноводства. Кабмин определил направления и механизмы предоставления господдержки развития животноводства и переработки сельхозпродукции - расходы по программе предусмотрены в объеме 1 млрд грн.

О лобби Ахметова. У компании ДТЭК Рината Ахметова есть "дорожная карта" по выводу компании из кризиса через лоббирование интересов в государственных органах. Часть плана уже реализована.

О пассажирских перевозках. Уже с 1 июня Украина начнет первые пассажирские железнодорожные перевозки в дальнем сообщении.

Об Энергоатоме. Кабмин на заседании 20 мая уменьшил обязательную долю электроэнергии НАЭК "Энергоатом" в рамках механизма ПСО и вывел предприятие на рынок двусторонних договоров. В Энергетическом сообществе заявили, что процесс принятия постановления - незаконный.

О мошенничестве в банке. Прокуратура сообщила о подозрении начальнику центрального отделения государственного банка в Киеве в завладении средствами 19 клиентов в сумме более 1 миллиона гривень.

О пенсиях. В мае 2020 года поступления в Пенсионный фонд от уплаты ЕСВ составляют 11,2 млрд грн - это на 2,7 млрд грн или на 19,5% меньше плана.

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Дорогой Ринат Леонидович: как Ахметов меняет правила энергорынка под ДТЭК

Энергетическая отрасль находится в состоянии кризиса и нуждается в непопулярных решениях, однако план ее спасения готовят не министры, а менеджеры олигарха. В распоряжении ЭП оказался документ, который это подтверждает. Что он предусматривает и сколько пунктов из соответствующего плана уже воплощены в жизнь? (укр)

Большая украинская стена Авакова

В начале войны правительство пообещало за четыре года построить стену на границе между Украиной и Россией. Почему проект до сих пор не готов, что сделано и как расходуются средства? (укр)