У ДТЭК Ахметова есть план по лоббированию интересов в госорганах - часть его уже реализована

У компании ДТЭК Рината Ахметова есть "дорожная карту" по выводу компании из кризиса через лоббирование интересов в государственных органах. Часть плана: ограничение импорта электроэнергии, преференции для "зеленой" енергетика - уже реализована.

Об этом говорится в материале ЭП со ссылкой на документ, оказавшийся в распоряжении редакции.

Существование такого "плана" ЭП подтвердили и собеседники в ДТЭК.

Фамилий премьера и временного министра энергетики в документах нету. Все сводится к названиям ведомств, через которые необходимо провести указанные решения.

В списке - НКРЕКП, "Укрэнерго", Кабинет министров и Антимонопольный комитет.

"В Украине в различных ведомствах на разных позициях работают люди "на зарплатах" крупных финансово-промышленных групп, которые лоббируют необходимые решения. Это давно не новость и никого не удивляет", - говорит собеседник ЭП в парламенте.

ЭП проанализировала документ и обнаружила, что львиная доля плана в различных формах уже реализована, другая часть находится на разных стадиях проработки.

Один из ключевых пунктов плана - ограничение импорта электроэнергии из РФ и Белоруссии.

Документ предусматривает два варианта достижения цели: через принятие постановления Кабмина или через решение Нацкомиссии по регулированию тарифов.

В итоге в марте правительство ввело специальную пошлину на импорт электроэнергии и угля из России в размере 65%, а в апреле НКРЕКП остановила импорт электроэнергии из РФ и Беларуси.

Кроме этого, лоббистам ДТЭК во власти удалось добиться:

- просмотра энергетического баланса в пользу "ахметовских" ТЭЦ и зеленой генерации

- повышение в три раза верхней границы цены, по которой "гарантированный покупатель" может выставлять на продажу "зеленую" электроэнергию.

Если верить документам, то среди планов ДТЭК на ближайшее время - расширение "прайс-кепов" на рынке "на сутки вперед" и на балансирующем рынке.

Отдельно в "плане" подчеркивается важность защиты "ДТЭК Западэнерго" по делу АМКУ о нарушении антимонопольного законодательства в рамках так называемого Бурштынского энергетического острова.

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Напомним:

В мае 2015-го журналист Мустафа Найем публиковал детальное описание всех мероприятий, которые планирует реализовать менеджмент компаний Ахметова в ближайшие месяцы. Этот документ был разработан директорами ДТЭК под руководством гендиректора компании Максима Тимченко.

Внутреннее название документа – "Крепость". Он состоит из 4 модулей, описывающих стратегию по защите интересов ДТЭК и тактические шаги на январяь-май. Дедлайны некоторых мероприятий запланированы на июль-август.

Экономическая правда