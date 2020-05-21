Кабмин выделил 1 миллиард на поддержку животноводства и пчеловодства

Кабмин определил направления и механизмы предоставления господдержки развития животноводства и переработки сельхозпродукции - расходы по программе предусмотрены в объеме 1 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

"Учитывая актуальное состояние животноводства, мы все понимаем, что поддержка этой отрасли является крайне необходимой.

По результатам многочисленных консультаций и встреч с профильными аграрными ассоциациями, принято решение, что поддержка будет направлена, в частности, на стабилизацию поголовья скота, количества пчелосемей и улучшения их генетического потенциала, стимулирование увеличения производства продукции животноводства и пчеловодства, а также для создания новых мощностей для хранения зерна", - заявил министр экономики Игорь Петрашко.

По его словам, поддержка пчеловодства этого года вводится впервые.

"Стимулирование развития пчеловодства будет способствовать увеличению количества промышленных пасек, внедрению прослеживаемости продукции пчеловодства, а также повышению ее качества и конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках. Кроме того, отрасль пчеловодства важна для развития малого предпринимательства на селе", - добавили в Минэкономики.

Согласно проекту постановления, поддержка в 2020 году будет предоставляться по следующим направлениям:

дотация за пчелосемьи: позволит предоставить специальную бюджетную дотацию за имеющиеся 520 тыс пчелосемей;

частичное возмещение стоимости племенных животных, пчел, спермы и эмбрионов (позволит возместить стоимость 6400 голов нетелей, 4800 голов свинок, 450 голов овец, 200 000 доз репродуктивного материала, 2500 пчелопакетов, 20 000 пчеломаток и 50 эмбрионов);

частичное возмещение стоимости строительства животноводческих объектов (позволит возместить стоимость 25 животноводческих ферм и комплексов, введенных в действие в декабре прошлого года и в текущем году);

частичное возмещение стоимости строительства объектов по хранению и переработке зерна (обеспечит создание дополнительно мощностей с единовременного хранения зерна на 500 тыс тонн, что на 5% увеличит существующие мощности);

компенсация стоимости объектов, профинансированных за счет банковских кредитов (позволит возместить стоимость животноводческих объектов, строительство и реконструкция которых начата и осуществляется за счет привлеченных кредитных ресурсов в 2018-2019 годах).

Экономическая правда