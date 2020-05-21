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Международный производитель промышленных минералов купил 2 компании в Украине

Четверг, 21 мая 2020, 11:37
 

Мировой производитель широкого спектра минералов для различных секторов промислолвости - компания Sibelco Group - купила 2 украинские глинодобывающие компании - ООО "Евроминерал Украина" и ЧАО "Курдюмовский завод кислотоупорных изделий".

Об этом сообщает пресс-служба компании INTEGRITES, которая была юридическим советником Sibelco во время транзакции.

"Приобретение украинских предприятий, которые официально стали частью Sibelco, помогло компании укрепить свои позиции на региональном рынке и расширить доступ к сырьевым залежам", - говорится в сообщении.

Отметим, что Sibelco Group - международный производитель промышленных минералов с главным офисом в Бельгии. В состав Sibelco входит более 170 производственных объектов в более чем 30 странах.

Экономическая правда

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