Криклий уверил, что "Укрзализныця" готова к возобновлению пассажирских перевозок

"Укрзализныця" готова к возобновлению пассажирских перевозок с 1 июня.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий во время инспекционного осмотра станции "Киев-Пассажирский".

"Уже с 1 июня Украина начнет первые пассажирские железнодорожные перевозки в дальнем сообщении.

Карантин дал время, чтобы подготовиться к приему пассажиров.

На станции "Киев-Пассажирский" уже демонтировано МАФы, установлена современная система видеонаблюдения, полностью отремонтирован пригородный вокзал", - отметил Криклий.

Напомним:

Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что метро в Киеве и других городах Украины может заработать с 25 мая.

"Регионы Украины, в которых за последние 7 дней на 100 тысяч населения насчитывается в среднем менее 12-ти новых случаев COVID-19, среднее количество ПЦР и ИФА тестов составляет более 12-ти, а загруженность коек в больницах, куда госпитализируют пациентов с коронавируса, составляет менее 50%, могут ослабить противоэпидемические мероприятия и постепенно восстанавливать работу транспорта".

Экономическая правда