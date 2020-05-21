Кабмин вывел "Энергоатом" на рынок двусторонних договоров. В Энергетическом сообществе заявили о незаконности постановления

Кабмин на заседании 20 мая уменьшил обязательную долю электроэнергии НАЭК "Энергоатом" в рамках механизма ПСО и вывел предприятие на рынок двусторонних договоров. В Энергетическом сообществе заявили, что процесс принятия постановления - незаконный.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкоэнерго.

"Высвобожденную электроэнергию НАЭК "Энергоатом" сможет продавать на рынке двусторонних договоров на специальных аукционах конечным большим бытовым потребителям, без возможности ее перепродажи", - говорится в сообщении.

Также Кабмин снял ценовые ограничения на продажу электроэнергии ГП "Гарантированный покупатель" и предоставил право предприятию продавать электроэнергию по двусторонним договорам.

В частности, правительство снизило для "Энергоатома" долю обязательной продажи госпредприятию "Гарантированный покупатель" произведенной электроэнергии до 80%.

"Принятые изменения позволят улучшить финансовую ситуацию ГП "Гарантированный покупатель", ГП НАЭК "Энергоатом" и других участников рынка, снизить административное влияние на рыночное ценообразование", - заявили в Минэкоэнерго.

В то же время в Энергетическом сообществе заявили, что процесс принятия постановления - незаконный.

"Процесс принятия постановления не был прозрачным и не соответствовал закону. Согласно ст. 62 ЗУ "О рынке электроэнергии", предложения по объемам и условиям ПСО готовятся НКРЭКУ после консультаций с секретариатом Энергетического сообщества.

Предыдущее правительство игнорировало это положение, и вы продолжаете это", - говорится в письме директора секретариата Энергетического сообщества Янеза Копача к и.о. министра энергетики Ольге Буславец, которое есть в распоряжении Экономической правды.

"Ваше министерство даже не ответило на наши предостережения и проигнорировало все, что мы говорили, в том числе о проблемах соблюдения законодательства ЕС. Это означает не только нарушение обязательств Украины по Директиве об электроэнергии, но и украинского закона о рынке электроэнергии", - говорится в письме.

"На заседании энергетического комитета ВР вы публично объявили, что ваше министерство предложит принять так называемые финансовые ПСО, которые были предложены Секретариатом и поддержаны ISAID год назад.

Но изменения, принятые правительством сегодня, не соответствуют ни одному из наших предложений. Мы понимаем, что немедленный переход к финансовым ПСО будет сложной задачей, поэтому мы подготовили некоторые поправки к проекту постановления, чтобы сделать действующие ПСО эффективными. Как уже было сказано, все наши усилия были проигнорированы", - добавил Янез Копач.

"Постановление о ПСО выходит за рамки того, что необходимо для достижения обеспечения доступной электроэнергии", - добавили в Сообществе.

Также в Сообществе прокомментировали решение Кабмина о снижении для "Энергоатома" доли обязательной продажи госпредприятию "Гарантированный покупатель" произведенной электроэнергии до 80%.

"Обязательства "Энергоатома" продавать ГП "Гарантированный покупатель" произведенную электроэнергию колеблется от от 90% до 80% (с сегодняшними изменениями).

Проведение аукционов в этих случаях является бессмысленным, потому что победитель в приобретении 80% электроэнергии заранее известен - "Гарантированный покупатель", а цена на продажу также известна заранее - фактическая средневзвешенная цена за период апрель-май 2019 года (включая акциз, взимаемый с 1 июля 2019) года", - говорится в письме.

"Кроме того, разрешение "Гарантированно покупателю" покупать большие объемы "дешевой" электроэнергии, не только для удовлетворения потребностей домохозяйств, но также разрешение продавать ее на организованных рынках, препятствует развитию конкуренции", - заявил Копач.

Он призвал Минэкоэнерго пересмотреть принятое Кабмином постановление и предложить к рассмотрению проект постановления с поправками, утвержденными Секретариатом и USAID.

Экономическая правда