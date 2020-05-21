В мае поступления ЕСВ просели на 20% – Пенсионный фонд

В мае 2020 года поступления в Пенсионный фонд от уплаты ЕСВ составляют 11,2 млрд грн - это на 2,7 млрд грн или на 19,5% меньше плана.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.

Всего с начала года в ПФ поступления от уплаты ЕСВ составляют 90,7 млрд грн, это на 7,2 млрд грн меньше плана.

Напомним:

По данным Госказначейства, поступления от ЕСВ в апреле составили 22,59 млрд грн, это на 882 млн грн или на 3,8% меньше, чем в апреле 2019 года.

Экономическая правда