Новости 7 апреля: "антиколомойский" закон, повышение пенсий, замена Витренко в "Нафтогазе"

Об "антиколомойском" законе. К законопроекту №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности депутаты внесли 16,3 тысячи правок. Абсолютный рекордсмен - нардеп СН Антон Поляков, который подал 6033 правок.

О повышении пенсий. Кабинет министров в новом законопроекте о государственном бюджете предложит парламенту увеличить расходы на пенсионное обеспечение с 172,6 миллиарда гривен до 192,3 миллиарда.

О замене Витренко в "Нафтогазе". "Нафтогаз" ищет замену исполнительному директору компании Юрию Витренко. По данным ЭП, изменения в топ-менеджменте "Нафтогаза" связаны с приходом в компанию Отто Ватерландера. Сам Витренко опровергает информацию.

О снижении ВВП еще до кризиса. Падение валового внутреннего продукта Украины в январе-феврале 2020 года составило 0,2%.

О Суркисах и Приватбанке. 8 апреля Киевский апелляционный суд проведет заседание, в результате которого Приватбанк, возможно, должен будет выплатить 250 млн долл оффшорным компаниям с орбиты семьи Суркисов.

Вы хотите знать больше?

"Старый" Коболев — "новый" "Нафтогаз": почему топ-менеджерам госкомпании ищут замену

Как газовая компания в очередной раз меняет свою структуру и к чему это может привести.

Глава Укргазбанка: одни клиенты пострадали от карантина, а другие — пытаются этим воспользоваться

Насколько банки готовы к кризису, что может подтолкнуть гривню к девальвации, какие клиенты могут рассчитывать на реструктуризацию кредита, и какая валюта является наиболее стабильной в кризисное время.