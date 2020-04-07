Новости 7 апреля: "антиколомойский" закон, повышение пенсий, замена Витренко в "Нафтогазе"
Об "антиколомойском" законе. К законопроекту №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности депутаты внесли 16,3 тысячи правок. Абсолютный рекордсмен - нардеп СН Антон Поляков, который подал 6033 правок.
О повышении пенсий. Кабинет министров в новом законопроекте о государственном бюджете предложит парламенту увеличить расходы на пенсионное обеспечение с 172,6 миллиарда гривен до 192,3 миллиарда.
О замене Витренко в "Нафтогазе". "Нафтогаз" ищет замену исполнительному директору компании Юрию Витренко. По данным ЭП, изменения в топ-менеджменте "Нафтогаза" связаны с приходом в компанию Отто Ватерландера. Сам Витренко опровергает информацию.
О снижении ВВП еще до кризиса. Падение валового внутреннего продукта Украины в январе-феврале 2020 года составило 0,2%.
О Суркисах и Приватбанке. 8 апреля Киевский апелляционный суд проведет заседание, в результате которого Приватбанк, возможно, должен будет выплатить 250 млн долл оффшорным компаниям с орбиты семьи Суркисов.
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