В "Нафтогазе" ищут замену Витренко — источники

"Нафтогаз" ищет замену исполнительному директору компании Юрию Витренко, по данным ЭП, изменения в топ-менеджменте "Нафтогаза" связаны с приходом в компанию Отто Ватерландера.

Об этом говорится в статье Экономической правды.

"По данным источников ЭП, "Нафтогаз" активно ищет специалиста, которому можно было бы доверить Третейский суд в Гааге против России за экспроприацию "Черноморнефтегаза".

Как только достойная кандидатура будет найдена, кресло исполнительного директора компании планируется освободить под уже бывшим единомышленником Коболева Юрием Витренко", - говорится в статье.

Отмечается, что несколько недель назад в "Нафтогазе" запустили радикальное переформатирование управленческой вертикали. Ее автор - новая "правая рука" председателя правления Андрея Коболева Отто Ватерландер, которого в январе назначили исполнительным директором НАК по трансформации.

Сообщается, что именно из-за разногласий с Ватерландером покинул "Нафтогаз" глава газового дивизиона Андрей Фаворов.

"В Фаворова возникли противоречия с руководством", - говорит источник ЭП в "Нафтогазе".

Под "руководством" он подразумевает не Коболева, а новичка компании - исполнительного директора по трансформации "Нафтогаза" Отто Ватерландера", - говорится в статье.

"По субординации Ватерландер стал вторым человеком компании, то есть формально стал начальником Фаворова. Видения у них не сошлись, поэтому Фаворов ушел", - объясняет источник.

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Экономическая правда