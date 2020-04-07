Суд будет решать, выплатит ли Приватбанк 250 миллионов долларов компаниям Суркисов

8 апреля Киевский апелляционный суд проведет заседание, в результате которого Приватбанк, возможно, должен будет выплатить 250 млн долл оффшорным компаниям с орбиты семьи Суркисов.

Об этом сообщает член правления ОО "Центр противодействия коррупции" Елена Щербан в колонке для ЭП.

"Киевский апелляционный суд рассмотрит жалобу на решение Печерского районного суда, вставшего на сторону братьев Суркисов, выйдя за пределы своих полномочий", - пишет Щербан.

По ее словам, в коллегии судей, которые будут рассматривать дело в апелляции, - Василий Олейник, Светлана Куликова и Оксана Желепа.

"Олейник подавался на конкурс в Верховный суд, но выбыл на первом этапе, набрав низкие 39,75 из 90 баллов. Куликова отличилась тем, что "забыла" о принципе гласности и незаконно запрещала снимать судебные заседания.

В 2013 году Куликова купила Toyota Land Cruiser Prado 2013 года выпуска за 149 тыс грн, в три раза занизив ее стоимость. До 2017 года действовал порог до 150 тыс грн для наличных расчетов, и схема "купить за предельные 149 тыс грн" пользовалась популярностью среди чиновников во избежание финансового мониторинга.

Муж судьи Желепы Валерий является руководителем фирмы, которая получила разрешение сделать надстройку в доме в центре Киева", - добавляет Щербан.

Напомним, 25 февраля Печерский райсуд Киева обязал Приватбанк выплатить депозиты оффшорным компаниям Суркисов - более 200 млн долл. Речь идет о деньгах оффшорных компаний, размещенные на счетах Кипрского филиала Приватбанка в 2012-2014 годах, и о процентах, начисленных до 17 февраля 2020 года.

"Среди истцов - компании Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP, Tamplemon Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Lumil Investments LLP, Sofinam Investments LLP.

Деньги этих компаний попали под процедуру национализации Приватбанка и были конвертированы в капитал госбанка. Эту процедуру Суркисы пытаются отдельно обжаловать в Верховном суде, однако пока решение по нему нет", - отмечает член правления "Центра противодействия коррупции".

По словам Щербан, в решении судьи Печерского райсуда Киева Вячеслава Пидпалого "заоблачное количество порущень".

"В частности, он незаконно вышел за пределы содержания постановления об обеспечении иска, дополнив ее новыми данными и обязательствами банка, и "забыл", что решение об обеспечении иска не подлежит исполнению.

Кроме того, заявление государственного исполнителя суд рассмотрел и удовлетворил способом, заявленным оффшорами семьи Суркисов в ходатайстве, которое рассматривает другой состав суда", - пишет она.

Читайте подробнее в колонке: Поможет ли апелляция Суркисам извлечь из Приватбанка сотни миллионов

Читайте также: Время Х для Приватбанка и Коломойского: что может произойти с банком

Ключевые судебные дела по Приватбанку

Напомним:

25 февраля Печерский районный суд обязал Приватбанк заплатить депозиты офшорным компаниям братьев Суркисов на сумму более 200 млн долларов.

В феврале компания Lumil Investments LLP и госисполнитель обратились в Печерский райсуд Киева с просьбой разъяснить решение этого суда от 9 февраля 2017 года об обеспечении иска связанных с братьями Суркисами компаний в деле о национализации Приватбанка.

Решением НБУ в 2016 году Суркисы были признаны инсайдерами Приватбанка. НБУ указывал, что Игорь Суркис и Коломойский – акционеры телеканала "1+1", что свидетельствует о связи Суркисов с Приватбанком.

У Игоря Суркиса в Приватбанке на счету было 151 млн грн, у Полины Ковалик (жены Григория Суркиса) – 514,1 млн грн, Григория Суркиса – 163,1 млн грн, Марины Суркис (дочь Игоря Суркиса) – 174,5 млн грн, Рахмиля Суркиса (отец братьев Суркисов) – 44,8 млн грн.

Семья Суркисов добивается в украинских судах отмены решения о признании их связанными с банком лицами.

Экономическая правда