Глава Укргазбанка: одни клиенты пострадали от карантина, а другие — пытаются этим воспользоваться

Насколько банки готовы к кризису, что может подтолкнуть гривню к девальвации, какие клиенты могут рассчитывать на реструктуризацию кредита, и какая валюта является наиболее стабильной в кризисное время.

Після декількох тижнів запровадженого Кабміном карантину, вже досить складно знайти галузь економіки, на яку б ця ситуація зовсім не вплинула. Змінюються не тільки умови ведення бізнесу, а й поведінкова економіка клієнтів.

Банки, що виконують функцію перерозподілу грошей в економіці не виключення. У частини клієнтів об’єктивні проблеми, і їм складніше виконувати свої зобов’язання.

Інша частина клієнтів, як і раніше, чекає свої відсотки по вкладах. Більше того, конкуренція за ресурси збільшується і банки в умовах кризи змушені підіймати проценті ставки.

Про те, як працює банківська система в умовах карантину, які галузі економіки постраждалі найбільше, та як банкіри бачать сьогоднішню ситуацію, ЕП спілкувалась з головою Укразгабанку Кирилом Шевченком.

— Когда Кабмин продлил карантин до конца апреля, банк был готов к такому сценарию?

— Уже при первых сигналах о пандемии в Европе мы начали задумываться о мерах безопасности и отработали план мероприятий.

Еще до этого решения работали в, скажем так, "санитарном" режиме, поэтому продление карантина для нас означает только необходимость продлить те меры, которые уже и так были приняты: использование дезинфицирующих средств, работа персонала в масках, замеры температуры на входе у посетителей. Мы даже закупили специальные бактерицидные лампы для дезинфекции помещений.

Не закрыли ни одного отделения, но при этом максимально-возможное количество сотрудников переведено на удаленную работу.

Еще когда президент обращался к нации, то он сказал, что "треба забезпечити безперебійну роботу банківської системи". Я тут с ним солидарен. Что касается регулятора… Кроме рекомендательных писем у Национального банка пока нет ничего.

Это проблема, потому что если нужно будет давать кредитные каникулы, то здесь необходимо вводить соответствующие изменения в нормативные документы Национального банка – 351-е Постановление*.

(*Ситуация на момент интервью, 26.03 принято постановление №39, которым НБУ внес изменения в соответствующее 351-е Постановление. – ЭП)

ФОТО ПРЕССЛУЖБИ УКРГАЗБАНКу

— Какая тогда у банков механика принятия решений, они сейчас автономны в принятии решений?

— В нашем случае собственник Кабмин, а регулятор – Национальный банк. Что касается регламента работы отделений – это все больше компетенция регулятора. Но в нашем случае пока все решения принимаются на уровне Правления банка, и также привлекаем Наблюдательный совет.

Мы внимательно изучили антиэпидимические практики банков Франции, Италии, и Германии, я могу сказать, что, в принципе, украинские банки, делают иногда даже больше, чем в других странах.

— Государственные банки – это десятки тысяч людей. Все по окончанию карантина останутся на своих рабочих местах, за всеми сохранится заработная плата?

— В "Укргазбанке" рабочие места и заработная плата сохраняются за всеми более чем 4000 людей. Если органы государственной власти не будут принимать решений о сокращении количества работающих точек, то всё так и останется.

Действия или решения коллег комментировать не буду.

— Как изменилось поведение клиентов банков? Например в ритейле наблюдаются аномальные всплески потребления. Какие особенности у банковской системы?

— Я недавно разговаривал с одним нашим клиентом – сеть супермаркетов. Он рассказывал, что у него аналогичный объем продаж только перед Новым годом. Что касается нас, то количество людей, которые приходят в отделение, сократилось.

Во многом – благодаря нашей интенсивной информационной кампании, мы просили и убеждали людей минимизировать посещения. В итоге, в зависимости от локации точки, сократилось от 20% (это самый минимум) до, наверное, 50%. Где-то, примерно так же, от 20%, выросло количество ежедневных скачиваний мобильного приложения.

Мы предпринимаем практические шаги, позволяющие нашим клиентам не выходить из дома без особой нужды.

Например, обычно, когда у вас заканчивается срок действия карты, нужно прийти в банк ее поменять. Мы нашли технологическое решение, как картой можно пользоваться еще три месяца и не приходить в бак, запустили также доставку карт с помощью курьера.

Запущена и виртуальная платежная карта в нашем мобильном приложении "ЭКОбанк онлайн".

— У клиентов уже возникают проблемы с платежеспособностью?

— Мы сразу определили для себя перечень отраслей, которые посчитали потенциально уязвимыми в такой ситуации. И оказались правы, это: отельный бизнес, туристический бизнес, общепит, торгово-развлекательные центры, строительство, аэропорты и транспорт.

Мы уже утвердили специальные правила для реструктуризации, и для микро-бизнеса, и для корпоративных, и для розницы – все это есть. Есть понимание как мы будем жить в этот период.

Но, замечу, определили для себя мы и вторую категорию клиентов, так сказать, злостных неплательщиков, которые попытаются этой ситуацией воспользоваться. И здесь профессионализм моих коллег заключается в том, чтобы одну группу от другой отделить.

Первой группе мы готовы помогать. С теми, кто юлил и до пандемии, разговор будет коротким.

Кроме того, банковская система ждет от Национального банка изменения правил рефинансирования. Сейчас рефинанс банковской системе не нужен. В системе ликвидности очень много.

Но дизайн рефинансирования Национального банка разработан для "мирного времени", а нам он нужен такой, который будет адекватен сегодняшней ситуации. Это можно немножечко сравнить с вирусом. То есть, не нужно ждать, пока он распространится, нужно делать какие-то меры на опережение.

— Клиенты уже обращаются с вопросами по реструктуризации? Какие отрасли они представляют?

— В нашем кредитном портфеле присутствуют компании практически из всех отраслей экономики. После введения карантина и соответствующих ограничительных мер к нам начали обращаться преимущественно компании из тех отраслей, которые оказались в эпицентре кризиса.

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— Как выглядел кредитный портфель банка в прошлом году в разрезе отраслей? Каков удельный вес пострадавших отраслей в кредитном портфеле?

— По состоянию на конец 2019 года наибольшую долю в портфеле занимала альтернативная энергетика, на которую приходилось 23% кредитного портфеля, вторая крупнейшая отрасль с долей 15% – газотранспортная. Высокая доля двух данных отраслей отличает нас от банковской системы в целом.

Что касается остальных отраслей: порядка 10% приходится на торговлю, чуть меньше на сельское хозяйство и пищепром.

Совокупная доля отраслей, которые чувствительны к реализации кризиса связанного с COVID-19 составляет порядка 12%.

— Насколько сильно зачастую такой бизнес закредитован в банковской системе в целом и может ли вся эта ситуация потянуть за собой какое-то существенное увеличение NPL (доля нерабочих кредитов) по банковской системе?

— Нормативная база НБУ была такой, что скорее сдерживала кредитование, чем стимулировала, поэтому банки не агрессивно наращивали кредитные портфели.

Но опять же, рано говорить о том, что это превратится в NPL, мы надеемся, что это просто реструктуризированные кредиты, которые получат временные каникулы на каких-то условиях. Потом, когда ситуация нормализуется, клиент вернется постепенно к нормальной жизни.

ФОТО ПРЕС-СЛУЖБИ УКРГАЗБАНКА

— Вы говорили, о том, что для урегулирования проблем с должниками, пострадавшими от кризиса, необходимы изменения в нормативную базу от НБУ. Потребительских кредитов это тоже касается?

— Нет. В данном случае такое решение принято на уровне закона "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення короновірусної хвороби (COVID-19)".

В свою очередь этим законом были внесены изменения в закон "Про споживче кредитування". Банкам по потребительским кредитам запрещено применять какие-либо штрафные санкции (пени, штрафы, повышать процентную ставку на простроченную задолженность) за невыполнение клиентом договорных обязательств в период с 1 марта 2020 до 30 апреля 2020.

Этот инструмент не требует подписания каких-либо дополнительных соглашений или договоров между банком и заёмщиком.

Вместе с этим, для кредитов физических лиц, у которых возникают сложности полноценно обслуживать кредит ввиду карантинных ограничений, банк реализовал ряд лояльностей в виде реструктуризации процентов и/или тела кредита.

Мы готовы переносить оплату на более поздний период. Но эти лояльности доступны только тем клиентам, которые качественно обслуживали свой кредит до карантина. Если же говорить про конкретные кейсы, то сегодня по физическим лицам уже проведено 5 реструктуризаций, 4 – в работе, это автокредиты и ипотека.

— Повлияла ли ситуация с пандемией, которая повлекла за собой девальвацию на поведение и настроение вкладчиков?

— У банка сегодня достаточно большой свой запас прочности. Мы получили 20% девальвации на протяжении 3-х месяцев и в таких случаях у клиентов есть естественная реакция "переложиться в валюту". Такой она была всегда. На момент больших скачков происходило то же самое.

Но сейчас ситуация с пассивами банков, вкладами, пока не носит такой массовый характер. Да, всплески были, но не было паники. Поэтому мы не очень опасаемся за нашу пассивную базу, и продолжаем напоминать всем нашим клиентам, что самая стабильная валюта в такие времена – это спокойствие.

Что в этот раз необычного произошло в системе, "Укргазбанка" — это нехватка наличного доллара. Есть понимание почему это произошло?

— Вероятно, из-за проблем с авиасообщением...

— Самолеты, которые в страну всегда возили наличную валюту – это регулярные рейсы. Вот вы летите спокойненько из Вены, а вас там в багажном отделении лежит какая-нибудь очень приятная сумма в несколько десятков, как минимум, миллионов долларов.

После того как регулярное сообщение отменилось, главным вопросом стало, как доставить наличную валюту. Ее просто не хватало.

— По процентным ставкам в этом году было много амбиций, заявлений правительства, президента. Например, та же ипотека по 12%.

Это и раньше вызывало скептицизм у банкиров. Учитывая вот этот фактор "черного лебедя", наверное, уже не стоит ожидать таких низких ставок в этом году?

— Вынужден согласиться. Мы уже вплотную подходили к этим заявленным 12% по ипотеке. Начала работать программа "Доступные кредиты 5-7-9%".

Мы уже начали двигаться в сторону ипотеки. Самостоятельно сделали свою программу, у нас ипотека стоила 15,5%. Более того, даже подготовили ряд предложений и передали их правительству чтобы сделать ипотеку все-таки на уровне 10%.

Но, к сожалению, пока не ожидаем дальнейшего снижения ставок. Сейчас банки в конкуренции за ресурсы физических, юридических лиц малого и среднего бизнеса, начнут поднимать ставки по депозитам.

Соответственно, начнут подниматься ставки по депозитам – начнут расти ставки по кредитам. И естественно, в условиях падающего курса гривни трудно рассчитывать на стабильную и низкую ставку по гривневому депозиту.

— Вопрос, который, наверное, не любят все банкиры. Ожидаете ли вы существенной дальнейшей девальвации или можно ожидать, что на сегодняшнем уровне она остановится?

— С точки зрения баланса и предложения, что определяет курс, нет оснований для того, чтобы он рос дальшеНо есть ряд факторов, которые на сегодня нельзя прогнозировать, мы не знаем их, как они будут себя вести. Вот эти факторы могут существенно влиять на прогноз.

Один из ключевых факторов – это количество денег за пределами экономики. У нас тенизация экономики, по разным оценкам, мы возьмем скромную оценку Мирового банка – 50%. Это означает, что по этой половине денег, которые находятся "в тени", мы не можем предсказать поведение. Никто не может.

— Минфину будет намного сложнее в этой ситуации привлекать ресурсы? Можно ли ожидать увеличения ставок по ОВГЗ в гривне?

— Министерству финансов в данной ситуации будет сложнее. Это связано, во-первых, с внешним миром, поскольку инвесторы выводят средства из развивающихся рынков. Мы, к сожалению, не исключение. Часть этих денег было выведено из Украины.

В такой ситуации критически-важным становится сотрудничество страны с международными финансовыми организациями, особенно с МВФ.

джерело: gidulyan.com

— Мне кажется, что в какой-то степени этот "черный лебедь" поможет оправдать ту монетарную политику, которую мы наблюдали на протяжении последних лет.

Сейчас мы не увидим уже низких процентных ставок из-за "черного лебедя", хотя еще до его появления их дальнейшее снижение выглядело сомнительным.

Казалось, что снижение учетной ставки уже не будет особо влиять на стоимость ресурса в гривне.

— В прошлом году Украина поставила два рекорда на мировых рынках: самый высокий уровень укрепления национальной валюты, нигде больше такого не было, мы рекордсмены, и второй – самая большая разница между зафиксированным уровнем инфляции и учетной ставкой.

С моей точки зрения – это антирекорды. Что происходит сегодня? Федеральная резервная система снижает ставку до нуля. С какой целью это делается? Чтобы наполнить местную экономику дешевыми деньгами.

Во всех странах кредитором второй инстанции является Центральный банк. Все страны мира выдают ипотеку на 20 на 30 лет. Ни в одной стране мира вы не найдете депозитный продукт сроком на 20 лет. Нету такого. Почему?

Потому что источником длинных денег, в случае необходимости, является центробанк. И банки, в случае необходимости, могут обращаться к нему за поддержкой ликвидности.

Поэтому я с вами отчасти согласен, что такая политика, привела к падению национальной валюты на 20% за два месяца, и к полной разбалансировке показателей инфляции и учетной ставки.

— Вы упоминали ФРС. США объявили программу количественного смягчения, беспрецедентную, по сути. Почувствует ли на себе это Украина?

— Нет, думаю здесь нам не стоит ожидать никакого эффекта.

— По-вашему, стоит ли ожидать каких-то ограничений в банковской системе, например, на покупку наличной валюты, или снятия депозитов?

— Сегодня в этом необходимости нет. Я лично против таких ограничений, они вызовут только повышенный спрос.

Вот введи ограничение продажи валюты, завтра все придут за валютой. 500 долларов или 50 тысяч долларов – не важно. Сразу же это подстегнет спрос и какой-то нездоровый интерес.