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Кабмин хочет увеличить расходы на пенсии почти 20 миллиардов

Вторник, 7 апреля 2020, 17:01

Кабинет министров в новом законопроекте о государственном бюджете предложит парламенту увеличить расходы на пенсионное обеспечение с 172,6 миллиарда гривен до 192,3 миллиарда.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Расходы на строительство дорог уменьшатся на 1,1 млрд, на Минэкономики - на 0,9 млрд грн.

Также, как сообщалось ранее правительство уменьшило Фонд борьбы с COVID-19 (ранее известный как Стабилизационный фонд) с 124,2 млрд до 97,1 миллиарда гривень.

 

Расходы на Министерство обороны не изменились.

"Изменения в бюджет предусматривают изменение акцентов на обеспечение основных потребностей в условиях пандемии. Надеемся, что Верховная Рада как можно быстрее соберется и поддержит наши предложения", - пишет Шмыгаль.

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Напомним:

Доходы бюджета в марте составили 87,9 млрд грн при плане 98,1 млрд грн, уровень невыполнения плана по доходам составляет 10,4%. Из них недобор поступлений по налогам и таможне - 8,8 млрд грн.

30 марта Верховная Рада не приняла за основу законопроект №3279 о внесении изменений в закон "О Государственном бюджете Украины на 2020 год".

В НБУ отмечают, что краткосрочное увеличение дефицита государственного бюджета является инструментом преодоления последствий экономического кризиса и не несет в себе угрозы для макрофинансовой стабильности.

Экономическая правда

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госбюджет Кабмин пенсии

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