В Минэкономики рассказали, как опустился показатель ВВП в январе-феврале 2020

Падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в январе-феврале 2020 года составило 0,2%

Об этом сообщило Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передает Интерфакс-Украина.



"По итогам февраля сокращение экономики замедлилось. Так, сокращение сводного индекса производства (СИП) составило 1,8% против в 2,6% в январе. Это произошло в результате улучшения в основных видах экономической деятельности, в том числе за счет дополнительного дня в феврале 2020 года.

В частности, наблюдался рост во внутренней торговле и с/г производстве, сокращение падения в промышленности и транспорте", - указало министерство на сайте.



Как результат, сокращение ВВП в январе-феврале оценено Минэкономики на уровне 0,2%. В феврале только некоторые подвиды отдельных отраслей начали чувствовать негативное влияние распространения в мире COVID-19 (металлургия и авиатранспорт), уточняется в сообщении.





При этом в министерстве отмечают, что пандемия коронавируса и существенное падение цен на мировых рынках, введение карантина в Украине и другие ограничения серьезно повлияют на производственную сферу, особенно в первом полугодии этого года.



Согласно обзору, в январе-феврале впервые с 2016 года строительство продемонстрировало спад на 0,6% против +22,6% за два месяца 2019-го. На это прежде всего повлиял негативный показатель строительства инженерных сооружений, который в прошлом году показал чрезвычайно высокий результат.



Падение промышленности в феврале-2020 года замедлилось к 1,5%, тогда как в январе оно достигало 5,1%. В частности, металлургическое производство сократилось на 4,1% по сравнению с 10,3% сокращения в январе.

Машиностроение просело в феврале на 13,2% против -10,5% месяцем ранее. В то же время ускорение темпов роста в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий (+6,6% в феврале против +2,9% в январе) состоялось на фоне рекордного урожая подсолнечника и благоприятной конъюнктуры на подсолнечное масло.





Помимо этого, в феврале рост на 27% показало табачное производство, тогда как в январе оно выросло на 17,5%.



Согласно обзору, за счет животноводства сельское хозяйство показало рост в феврале на 1%, хотя месяц ранее этот показатель был на уровне -0,75%. Как указало Минэкономики, положительную динамику в январе-феврале 2020 года показала внутренняя торговля - рост на 2,5%, что произошло благодаря развитию розничного сегмента.



Минэкономики также зафиксировало снижение грузооборота: на 12,2% - в феврале и на 16% - за два месяца.



Ведомство напоминает, что в 2019 году рост ВВП Украины немного замедлился – до 3,2% с 3,4% в 2018 году, а рост СИП – до 1,6% с 3,6%.

Напомним:

Нацбанк в своем отчете сообщает, что в течение второй недели карантина количество новых вакансий продолжало снижаться, хотя и меньшими темпами, чем в течение первой недели.

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