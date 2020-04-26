Новости выходных: конкурс на нового главу ГНС, выплаты по безработице и перезапуск экономики США

О Государственной налоговой службе. Правительство объявило конкурс на нового главу Государственной налоговой службы, документы будут приниматься до понедельника 27 апреля включительно. В последствии стало известно, что Кабинет министров разрешил назначить председателя и заместителя главы Государственной налоговой службы в результате заключения контракта - конкурс на эту должность состоится после карантина, пока нового главы выберут по результатам собеседования.

О безработице. 24 апреля Правительство приняло решение о реализации экспериментального проекта по регистрации, перерегистрации безработных и назначения выплаты пособия по безработице в электронной форме через портал "Дия".

О стартапах. Украинский фонд стартапов из 17 представленных идей принял решение профинансировать десять стартапов, шесть на этапе pre-seed (25 тисяч долларов каждому) и четыре на этапе seed, (50 тысяч каждому).

О США. Пресс-секретарь Белого дома Кейли МакЭнани заявила, что в большинстве штатов США происходит снижение заболеваемости Covid-19, поэтому власти страны планируют в мае постепенно начать запуск экономики.

Об "Укрзализныце". Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что первая задача нового главы "Укрзализныци" — это спасение компании от возможного технического дефолта.

О бюджете. В центре экономической стратегии заявили, что профинансировать обновленный дефицит бюджета в размере 7,5% ВВП возможно только при помощи МВФ.

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На вечернем заседании 24 апреля правительство уволило руководителей налоговой и таможни. Почему процесс принятия решений настораживает, что стало причиной для кадровых перестановок, и кто может возглавить ведомства?