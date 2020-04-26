Криклий: Задание нового главы УЗ — спасти компанию от возможного технического дефолта

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что первая задача нового главы "Укрзализныци" — это спасение компании от возможного технического дефолта.

Об этом он заявил в прямом эфире телеканала "Эспрессо".

Технический дефолт — невыполнение заемщиком дополнительных условий кредитного соглашения. Он не означает банкротство компании или невозможность выплачивать обязательства по кредитам.

Министр сообщил, что это касается реструктуризации долгов, рефинансирования, возможно, выпуска облигаций.

"Приоритизация по расходной части, по капитальным инвестициям, сокращение объемов и закупка исключительно необходимых вещей, чтобы "Укрзализныця" могла ехать", - сообщил министр.

Криклий объяснил, что в.и.о. главы УЗ Желько Марчека уволили, потому что его обещания разошлись с действительностью.

"Во время карантина очень много ошибок было ... Очень странные вещи принимались, в том числе кадровые решения, где назначались люди без опыта и с потенциальными конфликтами интересов на некоторые важные должности.

Все это вызвало у наблюдательного совета очень большое беспокойство и желание сменить главу", - сказал министр.

Напомним:

20 апреля в набсовете "Укрзализныци" сообщили, что продолжают процедуру отбора главы правления компании на период ограничительных мероприятий в связи с коронавирусом.

Кабмин на заседании 15 апреля уволил Желько Марчека с должности и.о. председателя правления "Укрзализныци" и исключил его из состава членов правления, новым временным руководителем компании будет Иван Юрик.

10 апреля S&P Global Ratings понизило кредитный рейтинг УЗ до уровня "ССС" с "В-" с негативным прогнозом. И.о. главы "Укрзализныци" Иван Юрик объяснил снижение кредитного рейтинга компании мировым кризисом и падением реального сектора экономики.