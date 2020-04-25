В "Дие" появилась услуга по регистрации и оформления выплат пособия по безработице

24 апреля Правительство приняло решение о реализации экспериментального проекта по регистрации, перерегистрации безработных и назначения выплаты пособия по безработице в электронной форме через портал "Дия".

Об этом сообщает Правительственный портал

Для получения услуги необходимо лишь 3 шага:

- авторизоваться в кабинете пользователя на портале "Дия" с помощью электронной подписи, электронной системы идентификации Bank ID или Mobile ID;

- заполнить только одну онлайн-анкету, вопросы которой будут определять перечень документов (паспорт, документы об образовании, трудовая книжка и т.д.);

- получить подтверждение на электронную почту или на телефон о предоставлении статуса безработного и выплаты помощи по безработице/или сообщение о необходимости доработки/или аргументированный отказ.

В ведомстве сообщают, что на период карантина статус и назначение пособия по безработице будет присваивается в первый же день после подачи такого заявления. После завершения карантина время рассмотрения заявления будет изменено, а также появится функционал для прямой коммуникации менеджера Службы занятости и пользователей.

Напоминаем:

По состоянию на 24 апреля, количество безработных, зарегистрированных в государственной службе занятости, составляет 426,4 тыс человек, что на 113 тыс, или на 36% больше, в прошлом году.

За месяц карантина количество безработных в Украине выросло на 1-1,3 млн и составляет 2,5-2,8 миллионов человек - ТПП.

Размер выплат для лиц, получающих минимальную помощь по безработице без учета заработной платы и страхового стажа, на период карантина повышен с 650 грн до 1000 грн.