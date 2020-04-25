Украинский фонд стартапов определил 10 стартапов, которые вместе получат 350 тысяч долларов

Украинский фонд стартапов из 17 представленных идей принял решение профинансировать десять стартапов, шесть на этапе pre-seed (25 тисяч долларов каждому) и четыре на этапе seed, (50 тысяч каждому).

Об этом сообщается в пресс-релизе фонда.

Pre-seed – стадия идеи. Она включает в себя время от возникновения идеи и до запуска стартапа в эксплуатацию. На этом этапе нет ничего кроме идеи, которая обсуждается.

На Seed стадии происходит изучение рынка, реализуются составленные ранее задания, создается бизнес-план и тестируется проект. Это стадия, когда компания вышла на рынок, появились новые клиенты, появляются инвестиции из инвестиционных фондов инвесткомпаний.

Стартапы на этапе pre-seed, которые получат грант на 25000 долларов каждый:

Dooozen.io. Онлайн-сервис, призванный освободить от рутинной работы и повысить производительность всех, кто активно работает с сетью LinkedIn. Позволяет в автоматическом режиме рассылать приглашения в друзья и сообщения, эффективно работать с собственной сетью контактов благодаря системе тегирования, истории поиска и другим функциям. В будущем планируется разработка системы смарт-скоринга, построенной на основе искусственного интеллекта.

Cittart. Это инновационный маркетплейс, разработан как мобильное приложение. В Cittart любой художник сможет легко разместить свой арт - объект для продажи, а покупатель сможет просто оформить заказ. Сочетание технологий интернет-магазина и динамического обновления ленты в онлайн режиме позволяет раскрыть бэкграунд (историю) и контекст арт-объекта, создать глубокий эмоциональный контент, привлекая значительно выше процент пользователей, повысить уровень доверия к ценообразованию.

Sprybuild. 3D принтеры, полимеры и программное обеспечение для промышленных потребителей, которые в комплексе позволяют дешево и быстро изготавливать серийные изделия.

Skyworker. Продукт который ускоряет найм ИТ-специалистов в 10 раз с помощью построения собственного технологического комьюнити компаний онлайн. Skyworker автоматизирует построение отношений компании с релевантными кандидатами. Он предоставляет компаниям (1) пулы релевантных кандидатов, (2) пошаговый гайд для сращивания их лояльности (3) аналитические рекомендации по развитию комьюнити и быстрого найма.

Caretech Human. Инновационное IoT решение для непрерывного автоматического мониторинга здоровья и выявления болезней на самых ранних стадиях в домашних условиях. В основе – уникальные сенсорные технологии, что в купе с математическими алгоритмами и искусственным интеллектом (AI), сделали возможным детектировать минимальные концентрации опасных маркеров.

DewPocket. Первый портативный устройство, который превращает обычную воду в эффективный против 99.9% микробов санітайзер. Где. Когда-либо.

Стартапы на этапе seed, которые получат грант на 50000 каждый:

FINMAP. Онлайн-сервис для финансового учета в малом и микро-бизнесе. Самый простой способ понять где прибыль, на что бизнес тратит много и спрогнозировать оборот средств, чтобы не попасть в кассовый разрыв.

Norm. Подъемный стол из акрилового камня с встроенным питанием и технологией машинного обучения для более эффективной и здоровой работы.

FlashBeats. Мобильное приложение для создания световых шоу на домашних вечеринках, музыкальных и спортивных событий с помощью синхронизации вспышек смартфонов участников.

ООО СМАРТ-МАК. Разработка, производство и реализация продуктов и сервисов для мониторинга потребления любых ресурсов. Устройства для мониторинга. Облачный сервис для визуализации и анализа данных. Дает возможность потребителям понять структуру своего потребления ресурсов. Все стартапы находятся на этапе seed.

Основными критериями оценки проектов являются: команда, рынок, технология, продукт, стратегия. Стартапы получат государственный грант в апреле.

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