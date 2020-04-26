Все разделы
Укр / Рус

В США готовятся начать перезапуск экономики в мае

Воскресенье, 26 апреля 2020, 11:41
 

Пресс-секретарь Белого дома Кейли МакЭнани заявила, что в большинстве штатов США происходит снижение заболеваемости Covid-19, поэтому власти страны планируют в мае постепенно начать запуск экономики.

Об этом она заявила в интервью телеканалу Fox News.

"Это действительно выглядит так, - ответила МакЭнани на вопрос, станет ли май переходным месяцем для восстановления экономики США. - Лишь 16 штатов отложили планы по перезапуску (экономической деятельности - ЭП). Остальные 34 штата заявляют, что планируют сделать это в ближайшее время", - заявила МакЭнани.

Она отметила, что "в целом в 46 штатах наблюдается уменьшение количества людей с симптомами болезни как у Covid-19".

Напоминаем:

15 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что страна преодолела пик заражения коронавирусом, и добавил, что представит "новые принципы" для возобновления экономики.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

США

powered by lun.ua
Материалы по теме
Более 26 миллионов человек в США потеряли работу из-за коронавируса 24 апреля 2020, 10:45
В США выделили 380 миллиардов долларов помощи малому бизнесу 22 апреля 2020, 10:20
Как отреагировали рынки акций на отрицательные цены на нефть 21 апреля 2020, 09:00
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!