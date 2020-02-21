УЗ объявила отбор кандидатов на должность главы правления

Согласно решению наблюдательного совета "Укрзализныця" объявила открытый отбор кандидатов на должность главы правления компании.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Среди ключевых целей должности - обеспечение эффективности, производительности и своевременности железнодорожного транспорта и логистических услуг.

Среди требований к кандидату:

не менее 3 лет опыта в управлении крупными компаниями, работая в качестве исполнительного директора уровня С (генеральный директор, президент, председатель правления, С-1 - EVP);

опыт работы на уровне руководителя: а) крупной железнодорожной компании с ежегодным грузовым перевозкам не менее 20 млрд тонн-км., или б) крупной транспортной компании с ежегодным оборотом не менее 1 млрд долларов. Отмечается, что во избежание сомнений, кандидаты без отраслевого опыта, но с исключительным опытом лидерства и трансформационными успехами, также приглашаются к участию.

успешный опыт в разработке и управлении сложными проектами в области организационных изменений (трансформация бизнес-модели, организационная перестройка, start-ups в новых странах, слияния/поглощения).

успешный опыт управления портфелем капитальных инвестиционных проектов общим объемом более 100 млн долларов;

успешный опыт управления изменениями регуляторной сферы и влияния правительства;

глубокие практические знания по экономике, опыт стратегического и инвестиционного планирования, бюджетирования на крупных предприятиях;

навыки переговоров на высоком уровне, в том числе на правительственном, международном и деловом уровне;

владение украинским и/или русским языками (любой кандидат, если он не владеет украинским языком, должен быть способным и обязан свободно владеть украинским языком через 6 месяцев после назначения). Свободное владение английским деловым языком является существенным;

глава правления не может занимать позицию советника или члена наблюдательного совета или схожей позиции в любых предприятиях вне УЗ.

Отмечается, что конкурс будет проходить в 5 этапов: 1) подача документов, 2) их оценка, 3) предварительные собеседования, 4) собеседования с членами наблюдательного совета УЗ, 5) представление наблюдательного совета в Кабинет министров о назначении кандидата на должность и объявления результатов конкурса.

Документы принимаются до 17:00 16 марта.

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Напомним:

Стоимость услуг международной компании Boyden по обеспечению поиска и отбора кандидатов на должность главы "Укрзализныци" составляет 837,5 тысяч гривень.

5 февраля Кабинет министров назначил временно исполняющим обязанности главы правления "Укрзализныци" члена правления компании Желько Марчека.

Кабинет министров согласовал увольнение главы "Укрзализныци" Евгения Кравцова без перевода на другую должность.

Глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов, которого 29 января уволило правительство, сообщил, что после расторжения с ним досрочно контракта он получит немалую компенсацию.

Сообщалось, что заявление главы Укрзализныци Евгения Кравцова на увольнение по собственному желанию, предусматривает его перевод на должность заместителя министра инфраструктуры.

В случае отклонения этого заявления компенсация за увольнение Кравцова наблюдательным советом должна была равняться его годовой зарплате.

По данным ЭП, зарплата главы УЗ в 2018 году составила почти 10 млн гривен, в прошлом году эта цифра составляла более 9 млн гривен.