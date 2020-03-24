УЗ переносит и замедляет отбор на должность главы правления

В наблюдательном совете "Укрзализныци" заявили, что провести отбор главы правления компании так, как было изначально запланировано и в те же сроки, невозможно.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"Не говоря уже о возможности проведения личных собеседований с потенциальными иностранными кандидатами, практически невозможно было бы их проводить даже с отечественными заявителями.

Поэтому наблюдательный совет принял решение определить новые временные рамки для процесса и замедлить его, реагируя этим на реальность кризиса, с которым столкнулась страна", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новый график утвердят, как только будут иметь больше четкости, когда пандемический кризис может стать контролируемым.

"Мы не будем перезагружать процесс, в котором продвинулись далеко вперед, или отменять то, что уже достигнуто, но сохраним имеющиеся результаты. Консультант по подбору персонала Бойден продолжит свою работу по новому регламенту", - добавили в УЗ.

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Напомним:

Согласно решению наблюдательного совета "Укрзализныця" объявила открытый отбор кандидатов на должность главы правления компании.

Стоимость услуг международной компании Boyden по обеспечению поиска и отбора кандидатов на должность главы "Укрзализныци" составляет 837,5 тысяч гривень.

5 февраля Кабинет министров назначил временно исполняющим обязанности главы правления "Укрзализныци" члена правления компании Желько Марчека.

Кабинет министров согласовал увольнение главы "Укрзализныци" Евгения Кравцова без перевода на другую должность.

Глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов, которого 29 января уволило правительство, сообщил, что после расторжения с ним досрочно контракта он получит немалую компенсацию.

Сообщалось, что заявление главы Укрзализныци Евгения Кравцова на увольнение по собственному желанию, предусматривает его перевод на должность заместителя министра инфраструктуры.

В случае отклонения этого заявления компенсация за увольнение Кравцова наблюдательным советом должна была равняться его годовой зарплате.

По данным ЭП, зарплата главы УЗ в 2018 году составила почти 10 млн гривен, в прошлом году эта цифра составляла более 9 млн гривен.