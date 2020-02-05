Правительство назначило временного главу правления "Укрзализныци"

Желько Марчек

Кабинет министров назначил временно исполняющим обязанности главы правления "Укрзализныци" члена правления компании Желько Марчека.

Об этом говорится в распоряжении главы правительства Алексея Гончарука от 5 февраля.

"Положить временно, до назначения в установленном порядке главы правления акционерного общества "Украинская железная дорога", исполнение обязанностей главы правления указанного общества на члена правления акционерного общества "Украинская железная дорога" Марчека Желько", - говорится в распоряжении.

Как отмечается на сайте УЗ, Желько Марчек закончил университет Марибора (Словения), дипломированный экономист. Почти 13 лет занимал руководящие должности в McDonald's в Украине, Румынии и Югославии. Принимал участие в проекте реформировании HR-направления в компании "Новая Почта".

В 2007-2013 годах - директор по персоналу ПАО "Днепроспецсталь", в 2013-2014 - директор по персоналу группы Starlightmedia Виктора Пинчука, в 2014-2015 - независимый член наблюдательного совета "Укрросметалл", с 24 июня 2016 - член правления УЗ.

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Напомним:

Кабинет министров согласовал увольнение главы "Укрзализныци" Евгения Кравцова без перевода на другую должность.

Глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов, которого 29 января уволило правительство, сообщил, что после расторжения с ним досрочно контракта он получит немалую компенсацию.

Кабинет министров согласовал увольнение главы Укрзализныци Евгения Кравцова.

Сообщалось, что заявление главы Укрзализныци Евгения Кравцова на увольнение по собственному желанию, предусматривает его перевод на должность заместителя министра инфраструктуры.

В случае отклонения этого заявления компенсация за увольнение Кравцова наблюдательным советом должна была равняться его годовой зарплате.

По данным ЭП, зарплата главы УЗ в 2018 году составила почти 10 млн гривен, в прошлом году эта цифра составляла более 9 млн гривен.

27 января министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что наблюдательный совет АО "Укрзализныця" рассмотрит вопрос увольнения главы компании Евгения Кравцова в течение нескольких недель.

Кравцов работал в "Укрзализныце" с января 2015 года сначала в должности советника генерального директора, затем – директора по реформированию, правовой и имущественной политики. 7 октября 2015 года, согласно распоряжению Кабмина, вошел в первый состав правления "Укрзализныци".

10 января 2019 года Кабмин назначил Кравцова главой правления УЗ. До этого Кравцов был в.о. председателя правления.

30 декабря 2019 года Кравцов заявил, что прекращает контракт с "Укрзализныцей", чтобы начать работу в публичном государственном секторе.

Экономическая правда