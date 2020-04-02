Набсовет УЗ уволил Марчека — источники

Наблюдательный совет "Укрзализныци" отстранил Желько Марчека от руководства компанией.

Об этом ЭП стало известно от собеседника в компании.

По его словам, решение было принято на последнем заседании Наблюдательного совета.

"Претендентов на должность временного главы было два: бывший руководитель Юго-Западной железной дороги Роман Веприцкий и директор по экономике и финансам Николай Иванинив", - говорит собеседник.

По данным ЭП, новым руководителем с приставкой в. и.о. может стать Иванинив. Представление о его назначении готовятся передать в Кабинет министров, который как акционер должен принять окончательное решение.

При этом другой собеседник сообщил ЭП, что кандидатура Иванинива "разделила" Наблюдательный совет. "За него проголосовали только 4 иностранных члена НС, которые даже не могут приехать в страну в условиях карантина, поэтому не факт, что решение будет воплощено в жизнь", - добавил он.

Иванинив до назначения в "Укрзализныцю" был директором, членом правления СК "AXA Украина" (с 2014 года), финансовым директором в компании "Датагруп" (2013-2014 гг.).

В разные годы занимал должности вице-президента по финансам и администрирования RISE Group, финансового директора в страховой компании ALICO, руководил казначейством Kraft Foods EEMEA HQ.

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Напомним:

Ранее сообщалось, что УЗ переносит и замедляет отбор на должность главы правления.

Согласно решению наблюдательного совета "Укрзализныця" объявила открытый отбор кандидатов на должность главы правления компании.

Стоимость услуг международной компании Boyden по обеспечению поиска и отбора кандидатов на должность главы "Укрзализныци" составляет 837,5 тысяч гривень.

5 февраля Кабинет министров назначил временно исполняющим обязанности главы правления "Укрзализныци" члена правления компании Желько Марчека.

Кабинет министров согласовал увольнение главы "Укрзализныци" Евгения Кравцова без перевода на другую должность.

Глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов, которого 29 января уволило правительство, сообщил, что после расторжения с ним досрочно контракта он получит немалую компенсацию.

Сообщалось, что заявление главы Укрзализныци Евгения Кравцова на увольнение по собственному желанию, предусматривает его перевод на должность заместителя министра инфраструктуры.

В случае отклонения этого заявления компенсация за увольнение Кравцова наблюдательным советом должна была равняться его годовой зарплате.

По данным ЭП, зарплата главы УЗ в 2018 году составила почти 10 млн гривен, в прошлом году эта цифра составляла более 9 млн гривен.



Николай Топалов, ЭП