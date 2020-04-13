Криклия дезинформировали о положении вещей в "Укрзализныци" – врио главы УЗ Марчек

Временно исполняющий обязанности главы правления АО "Укрзализныця" Желько Марчек считает, что министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия дезинформировали относительно реального состояния дел в компании.

Об этом он рассказал в комментарии агентству Интерфакс-Украина.

"Я очень удивлен недавним интервью министра инфраструктуры для "Радио Свобода" и приведенными примерами, которые вызвали у него недоверие к моей работе. Создается впечатление, что имела место дезинформация относительно реального положения вещей", - отметил Марчек.

В частности, он подчеркнул, что ситуация с необходимостью продажи непрофильных активов "Укрзализныцей" уже решена компанией и на данный момент ожидает последующих шагов со стороны министерства.

"Мы очень активно работали по данному вопросу в течение 2019 года и обнаружили, в частности, существенные недостатки в нормативном поле. "Укрзализныця" на 100% готова к продаже непрофильного имущества: составлен первоначальный перечень учреждений и разработаны соответствующей алгоритм для их реализации.

Но без изменений, а именно в постановление Кабмина №1054 о порядке распоряжения имуществом общества, у нас нет возможности это сделать эффективно и быстро", - подчеркнул он.

По словам Марчека, специалисты "Укрзализныци" уже предоставили предложения относительно необходимых изменений, и они находятся на рассмотрении Мининфраструктуры с 20 февраля.

"По реструктуризации кредитной задолженности, в "Укрзализныце" разработана соответствующая программа действий. В частности, уже открыты дополнительные кредитные линии, сэкономлены средства под будущие выплаты. Министерству инфраструктуры это тоже известно", - подчеркнул он.

Марчек отметил, что оптимизация деятельности компании также ведется по ранее утвержденному плану.

Напомним:

Ранее, в интервью "Радио Свобода" министр инфраструктуры заявил, что тот "не оправдал надежд".

В частности, у министра вызвала вопросы работа Марчека, а именно отсутствие реализации непрофильных активов "Укрзализныци", затягивание со сроками реструктуризации "определенных кредитов" и отсутствие проактивной позиции по оптимизации деятельности компании.

2 апреля наблюдательный совет "Укрзализныци" отстранил Желько Марчека от руководства компанией.

Позже набсовет компании поддержал назначение Ивана Юрика и. о. главы компании.

Ранее сообщалось, что УЗ переносит и замедляет отбор на должность главы правления.

Согласно решению наблюдательного совета "Укрзализныця" объявила открытый отбор кандидатов на должность главы правления компании.

Стоимость услуг международной компании Boyden по обеспечению поиска и отбора кандидатов на должность главы "Укрзализныци" составляет 837,5 тысяч гривень.

5 февраля Кабинет министров назначил временно исполняющим обязанности главы правления "Укрзализныци" члена правления компании Желько Марчека.

Кабинет министров согласовал увольнение главы "Укрзализныци" Евгения Кравцова без перевода на другую должность.

Глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов, которого 29 января уволило правительство, сообщил, что после расторжения с ним досрочно контракта он получит немалую компенсацию.