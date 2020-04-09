Набсовет УЗ определилась с новым временным руководителем — источники

Наблюдательный совет "Укрзализныци" поддержала назначение Ивана Юрика и. о. главы компании.

Об этом ЭП сообщили собеседники в компании.

По словам собеседника, представление о назначении Юрика временным руководителем уже передано на рассмотрение Кабинета министров, который как акционер должен принять окончательное решение.

До этого обсуждались две кандидатуры на и. о. главы компании: бывший руководитель Юго-Западной железной дороги Роман Веприцкий и директор по экономике и финансам Николай Иванинив.

Юрик с июня 2018 года по июнь 2019 года был членом Наблюдательного совета "Укрзализныци", с июня 2019 года входил в состав правления компании.

До этого работал в Министерстве финансов Украины и в Офисе привлечения и поддержки инвестиций правительства Украины.

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Напомним:

Наблюдательный совет "Укрзализныци" отстранил Желько Марчека от руководства компанией.

Ранее сообщалось, что УЗ переносит и замедляет отбор на должность главы правления.

Согласно решению наблюдательного совета "Укрзализныця" объявила открытый отбор кандидатов на должность главы правления компании.

Стоимость услуг международной компании Boyden по обеспечению поиска и отбора кандидатов на должность главы "Укрзализныци" составляет 837,5 тысяч гривень.

5 февраля Кабинет министров назначил временно исполняющим обязанности главы правления "Укрзализныци" члена правления компании Желько Марчека.

Кабинет министров согласовал увольнение главы "Укрзализныци" Евгения Кравцова без перевода на другую должность.

Глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов, которого 29 января уволило правительство, сообщил, что после расторжения с ним досрочно контракта он получит немалую компенсацию.

Сообщалось, что заявление главы Укрзализныци Евгения Кравцова на увольнение по собственному желанию, предусматривает его перевод на должность заместителя министра инфраструктуры.

В случае отклонения этого заявления компенсация за увольнение Кравцова наблюдательным советом должна была равняться его годовой зарплате.

По данным ЭП, зарплата главы УЗ в 2018 году составила почти 10 млн гривен, в прошлом году эта цифра составляла более 9 млн гривен.



Николай Топалов, ЭП