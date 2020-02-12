Поиск нового главы УЗ будет стоить более 800 тысяч

Стоимость услуг международной компании Boyden по обеспечению поиска и отбора кандидатов на должность главы "Укрзализныци" составляет 837,5 тысяч гривень.

Об этом сообщает официальная площадка Prozzoro Zakupki.ua.

Согласно информации на сайте, срок оказания услуг - до 31 декабря 2020 года.

11-го февраля министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал, что для поиска нового главы УЗ привлекли ведущую международную компанию по подбору управленческого персонала Boyden.

"Конкурс будет открыт и независим. Никакого внешнего воздействия. Равные условия для всех участников.

Победит тот кандидат, который докажет высокий уровень компетенции, будет иметь четкое понимание текущей ситуации и работы УЗ и представит перспективное видение стратегического развития Укрзализныци", - написал Криклий.

Читайте также: "Черный вторник" для главы "Укрзализныци": за что увольняют Кравцова и почему это будет не просто

Напомним:

5 февраля Кабинет министров назначил временно исполняющим обязанности главы правления "Укрзализныци" члена правления компании Желько Марчека.

Кабинет министров согласовал увольнение главы "Укрзализныци" Евгения Кравцова без перевода на другую должность.

Глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов, которого 29 января уволило правительство, сообщил, что после расторжения с ним досрочно контракта он получит немалую компенсацию.

Сообщалось, что заявление главы Укрзализныци Евгения Кравцова на увольнение по собственному желанию, предусматривает его перевод на должность заместителя министра инфраструктуры.

В случае отклонения этого заявления компенсация за увольнение Кравцова наблюдательным советом должна была равняться его годовой зарплате.

По данным ЭП, зарплата главы УЗ в 2018 году составила почти 10 млн гривен, в прошлом году эта цифра составляла более 9 млн гривен.