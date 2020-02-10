Гончарук о продлении контракта Коболева: Вопрос открыт

Фото: Эльдар Сарахман, УП

Вопрос продления контракта с главой правления "Нафтогаза" Андреем Коболевым открыт - эффективность компания очевидна, но к "Нафтогазу" есть много претензий.

Об этом в интервью "Украинской правде" сказал премьер-министр Алексей Гончарук.

"Вопрос (продолжение контракта - ред.) открыт. "Нафтогаз", с одной стороны, за 5 лет сильно изменился, их эффективность очевидна.

Более того, за последние 5 месяцев у нас с Андреем есть положительный опыт сотрудничества. Мы сделали самый быстрый, кажется, во всей этой истории анбандлинг такого крупного оператора. Никто не верил, что это вообще возможно за 3 месяца. Это фантастика, мы работали в бешеном темпе, и, кажется, нам это удалось.

Мы получили сертификацию, и это позволило, кстати, подписать контракт с россиянами и европейцами о транзите, что, собственно, дало нам возможность говорить о платежках, которые мы сейчас сделали", - заявил глава правительства.

"Поэтому мы сейчас имеем более или менее стабильную ситуацию на рынке газа, не имеем кризиса, не имеем газовой войны. Поэтому наличие этого результата я считаю общим достижением.

Ребята очень хорошо поработали. Мы работали как одна команда, и мой личный опыт взаимодействия с ними положительный. Но, конечно, есть недостатки. Есть много претензий к "Нафтогазу", - добавил он.

На вопрос, какие претензии есть к "Нафтогазу", премьер ответил: "Ну, например, по добыче. У нас падает добыча".

"Есть много гипотез. Есть общее понимание. У нас вообще 60% основных фондов в экономике, будем говорить, не обновленного, и это делает нашу экономику очень уязвимой, в том числе к кризисам.

Наши промышленные предприятия часто проигрывают конкуренцию за рубежом своим оппонентам. Это свидетельствует о том, что в Украине мы очень долго проедали тот экономический ресурс, который у нас был. Такая политика на протяжении десятков лет в том числе велась и в сфере нефтегазодобычи", - ответил Гончарук на вопрос, почему падает добыча.

Относительно премий топ-менеджменту "Нафтогаза" премьер заявил, что Кабмин обратился в наблюдательный совет "Нафтогаза" с письмом и попросил его "воздержаться пока от каких-либо действий, направленных на выплату этих огромных премий, для того, чтобы провести с ними консультации".

"В этом месяце они собираются на заседание наблюдательного совета. Я рассчитываю, что до этого у нас состоится встреча, и я думаю, что мы попробуем найти какое-то компромиссное решение", - сказал Гончарук.

Напомним:

Глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев предлагает приватизировать госкомпанию, чтобы закончить дискуссии о выплате премий и зарплат.

17 января президент Владимир Зеленский поручил премьеру Алексею Гончаруку "разобраться с вопросом" премии в 1% топ-менеджмента "Нафтогаза" от уплаченных Газпромом 2,9 млрд долларов и намекнул на перезагрузку НАК "Нафтогаз".

Топ-менеджмент "Нафтогаза" получит премию в размере 1% от 2,9 миллиарда долларов, которые выплатит Украине российский "Газпром".

Наблюдательный совет "Нафтогаза" проголосовал за выплату бонусовправлению компании в связи с победой в Стокгольмском арбитраже над российским Газпромом.

Согласно решению наблюдательного совета, правлению подлежит выплата в размере 45,6 млн долларов - 1% от суммы выигрыша в споре с "Газпромом". В 2018 году было выплачено 20 млн долларов.

На переговорах о транзите газа, которые прошли в Минске, Россия согласилась выплатить Украине 3 миллиарда долларов долга по решению Стокгольмского арбитража.

Позже премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство обратилось к каждому наблюдательному совету госпредприятий с просьбой воздержаться от выплат крупных премий.

Правительство ведет переговоры с наблюдательными советами, чтобы решить вопрос премий за уже подписанными контрактам.

Глава правления НАК Нафтогаз Андрей Коболев заявил, что заинтересован в продолжении своего контракта, но хочет понять, какие будут новые правила управления госкомпаниями.

Контракт главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева заканчивается в марте 2020 года. Продление контракта находится в компетенции наблюдательного совета НАК.

В комментарии журналисту УП, Коболев сообщил:

"У меня контракт заканчивается в конце марта этого года. Если он не будет продлен – это означает, что он закончен", – заявил Коболев.

20 января наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" обновила состав правления компании.

Ранее президент Владимир Зеленский намекнул на перезагрузку НАК "Нафтогаз".

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Экономическая правда