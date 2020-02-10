Коболев рассказал о "золотом парашюте" на случай внезапного увольнения
Глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что получит компенсацию, если его уволят до окончания контракта в марте 2020 года.
Об этом он сказал в интервью "РБК-Украина".
В то же время Коболев отказался комментировать конкретные параметры компенсации.
Отвечая на вопрос, есть ли у него "золотой парашют" на случай внезапного увольнения, глава правления "Нафтогаза" заявил: "Есть. Какой, комментировать не готов".
Коболев добавил, что обсуждал вопрос продления своего контракта, однако вопрос пока не решен.
"Естественно, что этот вопрос я обсуждал с несколькими людьми из власти. Но насколько я знаю, ответов на взаимно поставленные вопросы мы пока не нашли", - рассказал он.
По его словам, дискуссия по поводу его контракта в будущем вращается вокруг темы корпоративного управления "Нафтогаза".
"Это политика собственности. Это главные вопросы, которые с акционером или с более широким политикумом нам придется обсуждать. Это главные вопросы. Какие задачи ставятся перед руководством "Нафтогаза" после мая, когда закончится ПСО? Что будет с нашим уставом?
Что будет с нашей стратегией, которую мы описывали и объясняли, почему это важно? Что будет с возможностью заниматься той же энергоэффективностью? Эти вопросы позволяют ответить на вопрос, будет ли контракт или не будет", - добавил Коболев.
Напомним:
Вопрос продления контракта с главой правления "Нафтогаза" Андреем Коболевым открыт - эффективность компания очевидна, но к "Нафтогазу" есть много претензий, заявил премьер Алексей Гончарук.
Глава правления НАК Нафтогаз Андрей Коболев заявил, что заинтересован в продолжении своего контракта, но хочет понять, какие будут новые правила управления госкомпаниями.
Контракт главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева заканчивается в марте 2020 года. Продление контракта находится в компетенции наблюдательного совета НАК.
В комментарии журналисту УП, Коболев сообщил:
"У меня контракт заканчивается в конце марта этого года. Если он не будет продлен – это означает, что он закончен", – заявил Коболев.
20 января наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" обновила состав правления компании.
Ранее президент Владимир Зеленский намекнул на перезагрузку НАК "Нафтогаз".
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